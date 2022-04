Les trois mousquetaires, le diptyque pantagruélique du cinéma français se dévoile en images

Une nouvelle adaptation des Trois mousquetaires verra bientôt le jour, portée par la crème de la crème du cinéma français. Et ça nous met étonnamment l’eau à la bouche.

Des bouses adaptées d’Alexandre Dumas, on en a eu droit à la pelleteuse !

Rappelez-vous notamment de l’effrayant et trop américain The Three Musketeers de Paul W. S. Anderson, qui massacrait sans aucune vergogne l’un des monuments de notre belle littérature française.

L’année prochaine, le premier volet d’un diptyque consacré au chef-d’œuvre de Dumas sauvera peut-être l’honneur d’un roman trop de fois piétiné par le cinéma. C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite.

Les trois mousquetaires, les premières photos

Premières images dévoilées en exclusivité !

LES TROIS MOUSQUETAIRES font la couverture du nouveau numéro de @PremiereFR, en kiosque le 27 avril !

🗡️LES TROIS MOUSQUETAIRES – D’ARTAGNAN, le 5 avril 2023 au cinéma.

🗡️LES TROIS MOUSQUETAIRES – MILADY, le 13 décembre 2023 au cinéma. pic.twitter.com/4mwVwUZ8Oe — Pathé Films (@PatheFilms) April 19, 2022

Voilà un film qui vous réconciliera peut-être avec les fictions de cape et d’épée. Enfin plutôt deux films, car cette adaptation est pensée en deux volets, pour former le diptyque le plus complet et le plus chevaleresque possible.

Au casting, du très lourd, avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï mais aussi Eva Green qui incarnera Milady, personnage sur lequel sera centré le deuxième opus de la saga.

Lancé en plein Covid, ce projet à gros budget a été réalisé par Martin Bourboulon, déjà derrière le discutable Eiffel sorti en 2021, et se dévoile aujourd’hui en images.

C’est le magazine Première, dont la toute nouvelle Une est consacrée aux Trois mousquetaires, qui remet donc une pièce dans la machine de notre impatience.

Les deux Unes du magazine Première

Les deux volets des Trois mousquetaires sortiront respectivement le 5 avril et le 13 décembre 2023 au cinéma.

Ce qui vous laisse un peu de temps pour réviser votre classique et vous préparer à le voir soit transcendé, soit massacré par ce bon Martin Bourboulon.

Croisons les doigts !

