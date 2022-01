Les soldes sur les basiques pour enfants continuent, c’est le moment de faire le plein

On a fait le tour du Web pour vous dénicher les meilleures offres sur les basiques ! Des pyjamas, des bodies, des leggings… tout ce dont les enfants ont besoin, à petit prix.

Faire les soldes en ligne peut être chronophage, on se perd dans les dédales des offres pour ne rien acheter, ou pire encore, pour craquer pour des vêtements non-soldés.

On a fait un repérage pour vous et on a sélectionné les meilleures offres de basiques (les vêtements dont on manque toujours) avec un bon rapport qualité/prix et qui ont du style, of course !

Bodies : le basique du basique

On en a jamais trop ! À raison d’un ou deux par jour (un accident est vite arrivé…), il en faut un sacré stock pour ne pas être obligés de faire des lessives toutes les cinq minutes. Les soldes, c’est le moment idéal pour raflouer un peu sa pile.

Lots de 2 bodies en coton bio (moins 50%)

Pour acheter ces deux jolis bodies de la marque Petit Beguin, 7,50 euros au lieu de 14,99 euros, c’est par ici !

Lots de deux bodies (moins 50%)

Pour acheter ces deux bodies de la marque Les Kinousses, 6 euros au lieux de 11,99 euros, c’est par ici !

5 bodies manches courtes (moins 50%)

Pour acheter ces bodies, 14,50 euros au lieu de 28,99 euros, c’est par ici !

Pyjamas : confort et style

Ils doivent être confortables et mignons : finalement, les bébés et les enfants passent pas mal de temps dedans. On vous a dégoté les plus chouettes et de bonne facture.

Lot de trois pyjamas en coton bio (moins 60%)

Pour acheter ces jolis pyjamas La Redoute, 12 euros au lieu de 29,99 euros, c’est par ici !

Pyjama Aden et Anaïs, 0 à 3 mois (moins 41%)

Pour acheter ce pyjama de la super marque Aden + Anaïs, 14,38 euros au lieu de 24,50 euros, c’est par ici !

Lot de deux pyjamas en velours dinosaures (moins 70 %)

Pour acheter ces deux pyjamas en velours, 10,79 euros au lieu de 35,99 euros, c’est par ici !

Lot de deux pyjamas monstres (moins 50 %)

Pour acheter ces deux pyjamas en velours, 14,99 euros au lieu de 29,99 euros, c’est par ici !

Sous-vêtements en quantité

Lot de 7 culottes (moins 60 %)

Pour acheter ce lot de culottes fantaisie, 7,19 euros au lieu de 17,99 euros, c’est par ici !

Leggings : pratiques et jolis

Si apparement le legging fait son grand retour dans la mode adulte, il n’avait jamais disparu pour les enfants. Ils sont plus ou moins épais, mais toujours très pratiques et confortables.

Leggings à côtes jaune moutarde (moins 60%)

Pour acheter ce joli legging à côtes imprimés, 3,19 euros au lieu de 7,99 euros, c’est par ici !

Lot de trois leggins/jogging en coton bio (moins 55%)

Pour acheter ce lot de trois leggings en coton bio, 7,20 euros au lieu de 15,99 euros, c’est par ici !

Lot de deux leggings en côtes (moins 50%)

Pour acheter ces deux leggings de cool kids, 9 euros au lieu de 19,99 euros, c’est par ici !

Voilà, à vous les bonnes affaires et les enfants stylés !

Image en une : Kevin Gent / Unsplash