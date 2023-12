Les nouveautés films et séries sur Netflix en janvier 2023 : on regarde quoi ?

Vous vous demandez quels seront vos prochains chouchous films et séries pour bien entamer 2024 ? Ne cherchez pas plus loin, Madmoizelle est là pour vous guider à travers le dédale des nouveautés disponibles sur Netflix en janvier.

Netflix en Janvier // Source : Netflix

Les films qu’on attend le plus en janvier 2024

Demain tout commence – le 1ᵉʳ janvier 2024

Très apprécié du public à sa sortie, Demain tout commence est porté par Omar Sy et Clémence Poésy.

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Le Cercle des neiges – le 4 janvier 2024

Ce film espagnol nous ramène en 1972. Le vol 571 de la Force aérienne uruguayenne emmène une équipe de rugby vers le Chili. Mais l’avion s’écrase sur un glacier en plein cœur des Andes. Seuls 29 passagers sur 45 réchappent au crash. Pour survivre dans l’un des environnements les plus hostiles au monde, ils n’ont pas d’autre choix que de prendre des décisions extrêmes… Mélange de survival et de suspens, le film a immédiatement attiré notre attention.

La Nuée – le 5 janvier 2024

Voici LE film qu’on attend le plus en janvier. Premier film du réalisateur d’Acide, le film d’horreur qu’on a adoré cette année, La Nuée suit la vie difficile de Virginie qui tente de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles… On avait vu le film à sa sortie et on vous aura prévenu : c’est un chef-d’œuvre, haletant, dérangeant et oppressant à souhait.

Ticket to Paradise – le 5 janvier 2024

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre. La romance parfaite pour l’hiver, avec Julia Roberts et George Clooney.

En liberté – le 10 janvier 2024

Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï et Audrey Tautou.

Les séries de janvier 2024

Les frères Sun – le 4 janvier 2024

Quand sa famille est attaquée, un membre d’une triade de Taipei se rend à Los Angeles pour protéger sa mère, forte tête, et son frère qui ignore tout de leurs activités. On a aucun mal à croire que cette daronne a de la personnalité, puisqu’elle est campée par l’incroyable Michelle Yeoh d’Everything Everywhere All at Once.

Griselda – le 25 janvier 2024

L’équipe créative de Narcos s’inspire de la vie de l’ambitieuse Griselda Blanco, à l’origine de l’un des cartels les plus rentables de l’histoire, dans les années 70-80 à Miami. Une sauvagerie brutale et un charme certain ont permis à Blanco de tracer sa voie entre business et famille de façon experte, jusqu’à être surnommée « la marraine ». La série est portée par Sofia Vergara (et on aperçoit même Karol G au casting).

Tous les nouveaux films en janvier 2024

Demain tout commence (1ᵉʳ janvier)

Le cercle des neiges (4 janvier)

Good Burger (4 janvier)

La Nuée (5 janvier)

L’Effet veuf (5 janvier)

En liberté (10 janvier)

En plein vol (12 janvier)

Maboroshi (15 janvier)

Soixante minutes (19 janvier)

Mi soledad tiene alas (19 janvier)

La Nuit d’Orion (2 février 2024)

Spaceman (1er mars)

La Demoiselle et le Dragon (8 mars)

Rebel Moon Partie 2 : L’Entailleuse (19 avril)

Les nouvelles séries en janvier 2024

Double piège (1er janvier)

Les Frères Sun (4 janvier)

Gloutons & Dragons (4 janvier)

La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2 (5 janvier)

Ag3nda – nouveaux épisodes (9 janvier)

Le Garçon et l’Univers (11 janvier)

Champion (11 janvier)

Sonic Prime – saison 3 (11 janvier)

End of the Line (17 janvier)

Captivating the King (20 janvier)

Narval ou presque – saison 2 (22 janvier)

Griselda – saison 1 (25 janvier)

Masters of the Universe: Revolution (25 janvier)

Doctor Slump – saison 1 (27 janvier)

Bheem Bam Boum : Vive la récré ! (29 janvier)

Baby Bandito (31 janvier)

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Partie 1 (31 janvier)

Supersex (6 mars)

The Gentlemen – saison 1 (7 mars – à confirmer)

The Signal (7 mars)

Le Problème à trois corps (21 mars)

La Chronique des Bridgerton – saison 3 (16 mai)

Les nouveaux documentaires en janvier 2024

Bien dans son assiette : La preuve par deux (1er janvier)

Bitconned – Les Escrocs de la crypto (1er janvier)

Break Point : Saison 2 (10 janvier)

The Trust : La méfiance est de mise (10 janvier)

Love Is Blind : Suède (12 janvier)

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis (18 janvier)

Love Is Blind : Suède (19 janvier)

Histoires d’amour et d’autisme : Saison 2 (19 janvier)

Love Is Blind : Suède (21 janvier)

Jacqueline Novak: Get on Your Knees (23 janvier)

Queer Eye – saison 8 (24 janvier)

Six Nations : Au contact (24 janvier)

Jack Whitehall: Settle Down (30 janvier)

Alexandre le Grand : Au rang des dieux (31 janvier)

