Les Éditions La Poule qui pond ont besoin de nous !

La petite maison d’édition indépendante pour enfants La Poule qui pond a besoin de ses lecteurs et lectrices pour renflouer les caisses et éviter de disparaitre.

Vous connaissez notre amour des livres pour enfants, chez Madmoizelle. Chaque mois, on vous présente notre sélection de nos coups de cœur, et on adore soutenir les petites maisons d’édition, les plus grandes aussi, les autrices, les auteurs, les illustratrices et les illustrateurs. Aujourd’hui, une maison d’édition indépendante de Clermont-Ferrand a besoin d’un coup de pouce pour continuer à exister, et se pérenniser.

À lire aussi : Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois de juin

Aidons la Poule qui pond !

Pour aider Valentin Mathé, l’éditeur fondateur, et son équipe, ce n’est pas compliqué : il suffit de passer commande. Dans une vidéo touchante, qui a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, ce dernier s’explique :

Presque 10 ans après avoir créé les éditions La Poule qui pond, je lance un appel au soutien. Ces derniers mois ont été difficiles pour nous tous. Je suis inquiet pour la capacité de La Poule qui pond à produire des nouveautés et donc pour l’avenir de la maison d’édition. Aujourd’hui, nous avons besoin de trésorerie, c’est pourquoi nous mettons en vente des packs de soutien : des livres à petits prix en arrêt de commercialisation. Pour nous, cela permet de réduire les coûts relatifs au stock tout en évitant le pilon aux livres et aussi d’améliorer notre trésorerie. Pour vous, c’est l’occasion de découvrir ou d’offrir ces titres qui ont marqué les débuts de La Poule qui pond.

https://www.instagram.com/p/Cty09vRqp3k/

Si vous souhaitez soutenir La Poule qui pond, rien de plus simple : vous pouvez vous procurer un ou plusieurs packs « soutien », que l’on peut trouver directement sur le site internet de la maison d’édition.

Comme il est indiqué sur la page explicative du site, acheter ces packs, c’est filer un gros coup de pouce aux éditions :

Pour que La Poule qui pond continue d’exister, il faut éditer des nouveautés. Pour éditer des nouveautés, il faut de la trésorerie. Pour avoir de la trésorerie, il faut écouler du stock. Vous pouvez soutenir notre activité d’édition en achetant nos packs de livres qui incluent des livres à petit prix. L’intégralité des ventes de ces packs servira à financer l’édition des nouveaux livres. Certains livres inclus dans ces packs sont des livres en arrêt de commercialisation. Ils ne sont plus disponibles en librairie et sont vendus à tarif préférentiel. Les packs comprennent également des livres dont nous sommes très fiers et qui sont vendus au prix réel dans le respect de la loi sur le prix unique du livre.

Plusieurs formules sont proposées, allant du livre seul ou un package avec plusieurs ouvrages, pour tous les budgets. Si vous en avez les moyens, c’est vraiment une chouette action.

Je soutiens La Poule qui pond

Comme le précise Valentin Mathé dans une vidéo toute récente, son appel à l’aide a fonctionné, et il est heureux de voir toute cette mobilisation autour de sa maison d’édition. Et s’il est un peu submergé par toutes les commandes, il demande un peu de patience pour tout expédier, n’étant pas aussi gros qu’un géant comme Amazon. Ça tombe bien, c’est aussi pour ça qu’on l’aime et qu’on le soutient, son projet.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.