Comment leLIVE, nouveau stream d’envergure, s’est royalement planté

Je n'ai pas réussi à tenir plus de 5 minutes sur LeLive, tellement j'avais l'impression d'être sur NRJ12...Alors, évidemment, je ne suis pas toutâfé le public visé... en théorie.Du haut de mes 39 balais, je suis bénévole et modératrice pour Accropolis, mais ça ne m'empêche pas de m'enjailler avec le Vieux Monsieur, Zera, Domingo, Squeezie ou Gotaga - côté français - ou Tim the Tatman, Dr Lupo, Jordan Fisher, MermaidUnicorn ou Brendon Urie - côté US.Alors, oui, j'aime quand les streamers font des feat. les uns chez les autres (les soirées loup garou sont savoureuses, entre autres), mais l'état d'esprit - des participants comme des viewers - est totalement différent.Pendant LeLive, ça me hérissait dès que j'entendais le mot "commu"... NON, vous n'avez aucune "communauté" stricto sensu quand vous rassemblez dans une même pièce des personnes qui ne se connaissent pas vraiment, encore moins quand c'est virtuel, qu'elles n'ont pas les codes de la plateforme sur laquelle elles sont et qu'elles ne savent pas à qui elles s'adressent.Une communauté se crée avec le temps, la confiance et l'échange.Pas sur du marketing à coup de gros noms et de biftons des annonceurs.Les gars, on n'est pas à la télé, quoi !Et sinon, bisous Marie et merci pour ton article.