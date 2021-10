Léa, en congé sans solde pour se consacrer à sa passion : fabriquer des tapis !

Il y a un mois, Madmoizelle lançait un appel à projets avec la banque en ligne N26. L’objectif : aider financièrement trois lectrices pleines d’idées, et peut-être vous donner assez d’inspiration par la même occasion pour vous jeter à l’eau !

À la fin de l’été, Madmoizelle et la banque en ligne N26 ont lancé un appel à projets et donné l’opportunité à trois d’entre vous d’obtenir une aide financière d’un montant de 500€ ainsi qu’un an d’adhésion au compte bancaire premium N26 Smart.

Avec ce compte, les trois heureuses élues ont accès à des fonctionnalités qui les aideront à mieux gérer leur argent, notamment grâce à la création de sous-comptes pour budgétiser leurs futures dépenses ! Elles pourront également mettre de l’argent de côté sans s’en rendre compte, avec la fonctionnalité des arrondis — à chacun de vos achats par carte, N26 arrondit la somme afin de mettre la différence de côté.

Afin de vous donner de l’inspiration, et vous permettre de vous projeter, pendant les trois prochaines semaines, nous vous présenterons nos stars du moment, Maëva, Nina et Léa, puis nous garderons contact avec chacune d’elles afin de suivre l’avancée de leur aventure.

Le projet de Léa : créer des tapis grâce à la méthode du touffetage

« J’ai posé quatre mois de congés sans solde (de septembre 2021 à janvier 2022) pour me lancer à fond dans cette activité. Il s’agit de la création de tapis à l’aide de ce qu’on appelle un pistolet à laine sur une toile étirée à travers un cadre. Durant ce congé, je souhaite me lancer dans cette activité, pour ne rien regretter, mais je compte reprendre mon travail à la fin des quatre mois en janvier. Je continuerai le touffetage à côté de mon travail. Si par la suite j’arrive à en vivre, ce sera un bonus »

D’où vient son inspiration pour créer avec cet outil ?

« J’ai découvert le touffetage sur Instagram en avril 2021 et pendant un mois j’ai regardé tous les contenus que je voyais passer sur cette activité. Par la suite, j’ai décidé d’essayer ; j’ai donc appelé un ami, et nous avons monté un cadre de 2,30 mètres sur 1,50 mètre pour y accrocher une toile. Puis j’ai acheté un pistolet à touffetage. Je commence réellement à confectionner mes propres tapis depuis septembre 2021. Mon style se caractérise surtout par les couleurs pop que j’utilise. »

En quoi l’appel à projet Madmoizelle x N26 peut aider Léa ?

« Cela me donnera de la visibilité sur mon compte Instagram pour essayer de promouvoir mes futurs tapis. En plus, les fonctionnalités que m’offrent mon compte premium N26 Smart me permettent de mieux gérer mon argent au quotidien. Le fait de pouvoir suivre mon budget en temps réel, et de recevoir une notification à chaque transaction, est vraiment plus clair pour moi. Grâce aux 500€, je vais pouvoir m’offrir une tondeuse à moutons, afin de tondre mes tapis pour avoir un meilleur rendu final et qu’ils soient tout doux ! »

Cela fait déjà un mois que Léa se consacre uniquement au touffetage : comment appréhende-t-elle ce début d’expérience ?

« Je suis encore en phase de test, donc pour le moment, j’essaie de réussir plusieurs petits tapis sur ma toile. J’ai d’ailleurs demandé à mes followers lequel ils préféraient, et ils hésitaient entre deux, donc je vais les réaliser tous les deux et tenter d’en faire de petits coussins ! Mais ce qui est sûr, c’est que plus on nourrit sa créativité, plus elle grandit. C’est un cercle vertueux très positif. Il n’y a pas que dans les domaines artistiques que l’on peut être créatif d’ailleurs : même dans votre travail, vous pouvez être créative. C’est d’ailleurs ce que j’essaie de faire dans mon métier actuel. Mais là c’est génial, ça me redonne de l’énergie et en janvier je serai parée pour retourner au travail et continuer les tapis à côté ! »

Comment s’organisent tes journées et tes dépenses ?

« J’essaie d’avoir les mêmes horaires que lorsque je travaille — je me lève vers 8h, et je suis au front du lundi au vendredi. Concernant le budget de mon projet, il est réparti comme suit : La laine coûte cher, entre 1,30€ et 5,50€ selon le type de laine et la couleur choisie, et j’achète environ six pelotes de la même couleur en même temps à chaque fois, donc j’ai une carte de fidélité chez tous les vendeurs de laine de la région nantaise ! Le pistolet à touffetage : 200€.Le cadre a été fait par un ami, donc je ne l’ai pas payé mais je vais lui donner un tapis. »

La semaine prochaine, nous vous présenterons le troisième projet qui vous donnera très certainement des envies de voyage : c’est celui de Nina, 26 ans, qui vit en Bretagne chez son père et qui lit Madmoizelle depuis le premier jour !

Nina nous expliquera ce que l’appel à projets Madmoizelle x N26 représente pour elle et comment, depuis des mois, elle aménage un fourgon avec son petit ami.

Vous avez loupé le premier profil sélectionné lors de l’appel à projets Madmoizelle x N26 ? Pas de panique vous pouvez découvrir ou redécouvrir le projet de Maëva ci-dessus, et comprendre comment son compte N26 Smart l’aide dans le chemin vers son rêve.

Le projet de Maëva : passer les concours des écoles de journalisme

Nous entamons ce journal de bord par Maëva, 21 ans, étudiante en deuxième année de master à Clermont-Ferrand. Jusqu’à son master 1, elle a choisi la formation LLCE (langue et littérature étrangère et régionale), puis a décidé de se spécialiser en journalisme en accédant à un master 2 en média. Son objectif est maintenant d’entrer dans l’une des quatorze écoles de journalisme reconnues par la professions en France. Pour mettre toutes les chances de son côté, Maëva vient de commencer une classe préparatoire aux concours d’entrée.

« Je me prépare de différentes manières ; dans un premier temps de mon côté en lisant des livres sur le journalisme et sur des événements de société et historiques. Dans un second temps, je me suis inscrite tout récemment dans une classe préparatoire élaborée directement par le master de l’école de journalisme de Lille. J’y apprends à faire de la recherche, tester mes connaissances sur l’actualité et écrire des articles. J’ai également des cours qui me préparent à la création de sites Web ou des ateliers radio, c’est très enrichissant. En ce moment, toute ma vie est tournée vers la préparation de ces concours. Même si j’appréhende d’y être confrontée… »

D’où vient sa passion pour le journalisme ?

« Déjà petite, j’avais créé un journal avec mon frère, que nous récitions le dimanche à nos parents. Par la suite, j’ai continué à suivre ce qu’il se passait dans les médias, à regarder la télé et écouter la radio. Et puis un jour, je me suis aperçue que c’était le métier que je voulais faire ! »

Estimation de l’intégralité du projet : 1500€

Parmi les quatorze concours reconnus par l’État, j’en ai ciblé entre cinq ou six. Chaque concours coûte entre 50€ et 275€, celui de Lille coûte 275€ et celui de Strasbourg 91€.

Concernant les logements, je compte environ 100€ par jour pour une chambre d’hôtel ou Airbnb, sachant que certains concours sont organisés sur plusieurs jours.

Quant à la nourriture, je me réserve 15€ par jour, au cas où je mange à l’extérieur.

Budget total estimé :

700€ : inscription aux cinq concours

150€ : nourriture

600€ : logement

50€ : transport

En quoi l’appel à projet Madmoizelle x N26 peut aider Maëva ?

« J’ai beaucoup de voyages potentiels pour passer les concours. Cela représente un coût de déplacement, de nourriture, de logement et à cela s’ajoute le prix des concours assez élevés. En ce moment, je suis en master, inscrite à une classe préparatoire et je révise pour les concours donc je n’ai pas le temps de travailler pour pouvoir mettre de l’argent de côté. Ces 500€ me permettent d’envisager les prochains mois de manière beaucoup plus sereine. Je n’ai pas à chercher un job étudiant et je peux me consacrer à 100% à mes révisions. En plus, les fonctionnalités de mon nouveau compte bancaire N26, vont m’aider à faire attention à mes dépenses et préparer le budget dédié aux concours »

Et après ?

« Je ne suis pas encore sûre du support sur lequel j’aimerais travailler. J’ai déjà testé la télé et la radio, les deux me plaisent énormément. J’ai aussi envie d’avoir une expérience dans la presse, donc je ne suis fermée à rien. Mais je pense qu’aujourd’hui les journalistes doivent savoir travailler sur du multimédia et savoir s’exprimer à travers différents supports. Même si j’avoue que j’ai une plus grande appétence pour la télévision… »

La semaine prochaine, nous vous présenterons le second projet qui stimulera très certainement votre créativité : c’est celui de Léa 27 ans qui vient de prendre quatre mois de congés sans solde pour se concentrer sur ses créations d’un genre plutôt inhabituel : le tufting ou touffetage en français !

Léa nous expliquera ce que l’appel à projets Madmoizelle x N26 représente pour elle et comment elle envisage les trois prochains mois.

Cerise sur le gâteau : nous avons réalisé avec chacune des trois lectrices sélectionnées des vidéos que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram de Madmoizelle ! Nous sommes ravies de pouvoir suivre leur aventure, et voir leurs évolutions — en espérant que ces trois projets vous donneront peut-être des idées, qui sait…

Crédit photo : Gustavo Fring / Pexels