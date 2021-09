4 raisons de choisir une banque en ligne

Parmi vous, certaines envisagent peut-être de passer à la banque en ligne. Voici quatre raisons de vous lancer dans l’aventure !

J’ai fait mes petites recherches : parmi les différents avantages à souscrire à des banques en ligne, quatre sortent clairement du lot. Voici une rétrospective de mon expérience bancaire, et ce qui me séduit dans le fait d’ouvrir un compte dans une banque en ligne !

Je revois encore ma mère faire ses comptes plusieurs fois par semaine, en ayant gardé minutieusement tous ses tickets de caisse dans une trousse prévue à cet effet quand j’étais petite. Elle devait se rendre plusieurs fois par mois chez son banquier pour « discuter ».

Quand j’y repense, je me dis que cela devait être une perte de temps et d’énergie qui est entièrement absente de ma vie.

Et puis très sincèrement, je suis un peu lassée d’attendre encore 48h pour pouvoir ajouter un nouveau destinataire de virement quand il est dans une banque différente, ou de recevoir des emails qui ressemblent à l’interface windows 98…

Pendant quelques années j’ai reçu des appels et des mails de plusieurs personnes différentes, me vantant les mérites d’un PEL ou encore d’un coffre-fort virtuel. À force de leur répéter que j’étais étudiante boursière, ils ont compris que je ne pouvais pas mettre d’argent de côté.

C’est là que je me suis demandé quel était l’intérêt d’avoir un suivi en banque classique, si celui-ci n’était absolument pas en phase avec mes besoins.

L’attachement désuet à la banque de mon adolescence

Très honnêtement, je reste attachée à ma banque par habitude. Même si elle se situe toujours dans les Midi-Pyrénées où j’ai grandi… alors que je vis à Paris depuis 2013. Je sais aussi que parmi mes amis, beaucoup reste dans la banque de leurs parents sans se poser de question.

Mais à côté de ça, je remarque que depuis quelques années les banques en ligne ont fleuri partout dans le monde. Et qu’elles gagnent de plus en plus d’adhérentes, comme la banque en ligne N26 ! Son ambition est de simplifier la banque et proposer un produit qui s’adapte à tous les modes de vie.

En bref, précisément tout ce que je peux pointer du doigt chez ma banque actuelle.

Si j’y réfléchis, au quotidien, je n’ai besoin que d’une interface qui me permet de gérer mon agent, pas de banquiers qui me proposent toujours des choses dont je n’ai pas besoin ou qui me coûteraient des frais en plus. Les arguments de la banque N26 me parlent donc immédiatement. Et ce ne sont pas les seuls.

Moins de frais bancaires grâce à la banque en ligne

Avec ma banque traditionnelle…

Je paye actuellement environ 10€ de cotisation par mois, ce qui comprend les ​​frais de tenue de compte et les frais liés à la carte bancaire ; si je dépasse mon plafond, j’ai 8,50€ de frais d’intervention par opération.

On se retrouve vite à plus d’une centaine d’euros par an.

Avec la banque en ligne N26…

Différentes options sont envisageables : il existe un compte gratuit pour l’essentiel des services bancaires et des comptes premium, dont N26 Smart pour gérer encore plus simplement son budget et ses économies grâce à encore plus de fonctionnalités. Il est à 4,90€ par mois, sans frais d’ouverture. Et à ce prix-là, j’ai accès à une carte physique, dont je peux choisir le coloris parmi cinq teintes. Si besoin, je peux en commander une seconde pour plus de flexibilité avec un compte premium.

Plus besoin de me déplacer en agence

Avec ma banque traditionnelle…

Je peux prendre rendez-vous avec mon banquier. Sur mes heures de travail. Après avoir attendu une bonne semaine. Super.

Avec la banque en ligne N26…

Avec N26 ont peut tout gérer à distance et 24h/24. Plafonds, paramètres de ma carte, changement de code PIN. J’ai accès à un livechat avec des agents disponibles depuis l’application ou mon espace client 7 jours sur 7. De plus, avec un compte premium, j’ai la possibilité d’utiliser une ligne de support téléphonique.

Par ailleurs, si j’ai un changement de situation dans ma vie (déménagement, séparation…), je peux transférer facilement tous mes documents en ligne. Sans avoir besoin de prendre un rendez-vous que je n’obtiendrai peut-être pas immédiatement !

Je gère tout moi-même grâce à une application

Avec ma banque traditionnelle…

Je vous l’accorde, certaines banques classiques proposent aujourd’hui des applications mobiles correctes. Cependant en comparaison des banques en ligne, nées de la démocratisation des technologies, il faut avouer qu’elles ne font pas le poids.

Avec la banque en ligne N26…

Toutes les fonctionnalités sont imaginées pour accompagner les utilisatrices dans leur quotidien grâce à des outils pour mieux gérer son budget. L’application fait d’ailleurs partie intégrante du compte, puisque c’est par elle que vous allez l’administrer.

Ces fonctionnalités sont diverses. La première vous envoie des notifications en temps réel à chaque transaction, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises : elle vous permet d’avoir de la visibilité immédiate sur votre solde après chaque opération.

De plus, je peux envoyer et recevoir des virements même instantanés, mettre en place des prélèvements automatiques et contrôler ma carte bancaire en décidant de mes plafonds, le tout directement depuis l’app et de manière instantanée !

Faire des économies devient plus facile

Avec ma banque traditionnelle…

Je n’ai aucune aide pour gérer mon budget. Donc si je n’arrive pas à faire des économies, ou qu’à la fin du mois je suis en négatif, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même ! En plus, de vilains frais d’intervention viennent me rappeler à l’ordre, alors que je suis plutôt partisane du : mieux vaut prévenir que guérir.

Avec la banque en ligne N26…

C’est la vraie plus-value de cette banque en ligne, elle offre trois réels coups de pouce pour mettre de l’argent de côté sans s’en rendre compte.

En premier, j’ai la possibilité d’activer la fonctionnalité « Arrondis ». À chacun de vos achats par carte, N26 arrondira vos achats à l’euro supérieur afin de mettre cette somme de côté sur l’un de vos sous-compte automatiquement. Si vous voulez mettre plus rapidement d’argent de côté, vous pouvez multiplier cet arrondis par cinq.

Ensuite je peux créer des sous-comptes dits « Espaces » dont je faisais la mention dans ce précédent article.

Vous pouvez en créer jusqu’à dix avec un compte premium comme N26 Smart selon vos nécessités — un pour la location de matériel, un autre pour des leçons de piano, un autre pour l’achat d’une tablette… Mais ce n’est pas tout : ces sous-comptes fonctionnent comme des cagnottes auxquelles d’autres personnes qui utilisent N26 peuvent ajouter des fonds après votre invitation.

En quoi c’est bien ? Vous pouvez organiser votre budget sans vous en rendre compte, et dépenser uniquement les sommes dédiées à chaque chose.

Pour finir, N26 permet un suivi statistique de ses dépenses, pour savoir exactement pour quel besoin je dépense mon argent, et ajuster si nécessaire. De plus, je peux personnaliser ce suivi en ajoutant des hashtags à mes transactions : #Cadeau, #Colocation, #sushi

Je ne sais pas vous, mais ces arguments ne me laissent pas indifférente. C’est à ce demander si l’avenir des banques ne sera pas uniquement virtuel… En tout cas, n’hésitez pas à faire des comparaisons, entre votre banque actuelle et une banque en ligne pour savoir exactement les avantages auxquels vous pourriez accéder !

