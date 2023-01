Le père de mon mec n’arrête pas de me comparer à son ex qu’il adorait

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis avec mon mec depuis deux ans. Tout se passe bien à un détail prêt : son père ne m’aime pas et il me le fait bien savoir. Il adorait son ex et il ne rate jamais une occasion de me le rappeler. À chaque réunion de famille, il se moque de ce que je dis ou fais en précisant bien que machine, elle, elle avait fait des études, et puis elle aimait bien tel ou tel plat… Bref j’en peux plus. Mon mec n’ose rien dire et me conseille de laisser couler, parce que son père est « comme ça » et qu’on ne le changera pas. J’ai tout essayé pour me faire bien voir. Évidemment, j’aide à mettre la table et débarrasser, mais je ramène aussi toujours un petit cadeau, je fais des compliments, je pose des questions, mais rien n’y fait. Comment arranger les choses Hortense

La réponse de la Daronne

Mon petit palmier,

Je ne suis moi-même la belle-mère de personne donc je n’ai pas de preuves concrètes de ce que j’avance, mais vu tous les témoignages de beaux-parents zinzins que je reçois, je pense que le jour où ton gamin s’engage sérieusement dans une relation, les pouvoirs publics te délivrent un kit de bienvenue comprenant une attestation qui t’exempt d’utiliser ton cerveau et une carte de membre à vie à l’amicale des grands connards, un club qui réunit les passionnés de mesquinerie.

Mais ne t’inquiète pas, on ne va pas se laisser enquiquiner pour autant, tu vas voir !

Les beaux parents, ces êtres sensibles

Parfois, ton enfant te ramène le gendre ou la gendresse idéale, le coup de cœur est immédiat, c’est l’osmose. Mais on peut aimer ce nouveau venu comme son propre enfant, et même plus que celui tout pété qu’on se coltine depuis 30 ans et qui a lâché son école de commerce à 10 k l’année pour lancer sa start-up de stroboscopes, cet élu merveilleux peut sortir de nos vies en un claquement de doigts. Et je comprends que ça fasse mal aux fesses de devoir tirer un trait sur quelqu’un de si parfait par loyauté pour son sale gosse.

Mais c’est la vie et le temps fait son affaire (cette phrase est plus plate que la Belgique.). Souvent, notre enfant fini par se recaser. Tout naturellement, il fait les présentations. Parfois, le courant passe de nouveau, mais il arrive aussi qu’on trouve ses goûts en matière de nouvelle partenaire vraiment bien pourris. Ça arrive et ce n’est pas bien méchant au fond. Tu imagines si on adorait tous les individus qui peuplent cette planète ? Mais ce serait épuisant !

Bref, ne pas s’entendre, c’est la vie, ça rend les réunions de familles interminables malgré les tentatives de se soûler discrètement avec la vieille prune de belle-maman. Mais ce n’est pas grave, tant que tout le monde joue le jeu et que personne n’oublie la notion fondamentale de respect. Sauf que c’est un principe que visiblement ton beau-père ne maîtrise pas. Et ça, c’est juste pas possible. Même si tu veux t’intégrer, même si tu veux qu’on t’aime, tu n’as pas à subir ça. Il faut que ça cesse. D’autant plus qu’à mon avis, tes efforts les plus fous n’y changeront rien. Une personne parfaitement équilibrée et cordiale ne se change pas subitement en harpie sous prétexte que sons fils chéri change de meuf.

Ton mec il veut pas se secouer les puces un peu ?

Tu me demandes ce que tu peux faire pour arranger les choses et moi, j’ai envie de te dire : rien. Voilà. À mon avis, tu fais déjà bien assez. Tu te pointes à des réunions de famille où tu sais que tu vas t’en prendre plein la tronche et tu te plies en quatre pour te faire accepter, maintenant ça suffit. Si rien ne peut convaincre ton beau-père que tu mérites qu’on te traite correctement, la balle n’est plus dans ton camp. Et je vais te le dire où elle est cette balle : Entre les mains de ton mec. Bah oui, on parle de toi, de ton beau-père, mais lui ? Ça va, on le dérange pas trop, ou comment ça se passe ? Et puis alors, le coup du « Je n’y peux rien, il est comme ça »… Qu’est-ce que c’est que cette excuse toute pourrie ? « Il tue des chatons à mains nues, mais on n’y peut rien, il est comme ça – Ah bah aucun problème dans ce cas-là ! ».

Attends ! moi, je veux bien compatir, gérer un parent dingo, c’est du boulot. Et ton mec n’est pas le premier à passer par là, je te le dis. Mais à un moment, il faut savoir dire stop et arrêter de se servir de sa copine comme bouclier. Donc voici ma préconisation : à partir de maintenant et tant que ton mec n’aura pas tapé du poing sur la table et obtenu un résultat satisfaisant, je te donne l’autorisation ne plus fréquenter ta belle-famille. Et si ça te stresse, dis-toi que tu leur rends service : ça leur fera enfin une vraie raison de te critiquer.

Ton mec va tenter de négocier, évidemment, mais c’est à cause de sa passivité que vous en êtes là. Laisse le gérer son père pendant que tu prends l’air. Et s’il tente de te culpabiliser ou de te pousser à accepter des réunions où vous savez pertinemment tous les deux que tu vas devoir subir des réflexions blessantes, je pense que ça révèle malheureusement certains traits de personnalités que je déconseille chez un partenaire. Je dis ça, je dis rien.

Je te laisse, ma mère et mon mari sont en train de s’engueuler, je dois arbitrer,

La bisette,

Ta Daronne

