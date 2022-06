Le pari du constructeur automobile Alpine pour plus de femmes en F1

Alpine, propriété du groupe Renault, passe la vitesse supérieure avec son programme Rac(H)er pour faciliter aux femmes l’accès à la F1 et à l’industrie automobile.

Et si les femmes devenaient le nouvel atout des écuries automobiles ? C’est le pari que prend Alpine, constructeur automobile français et propriété du groupe Renault, qui a lancé ce 30 juin 2022, le programme Rac(H)er ( « racer » pour compétiteur, et « her », le pronom féminin) visant à permettre une plus grande inclusivité des femmes à l’intérieur des bolides de Formule 1 mais aussi sur les stands et dans leurs bureaux.

Aujourd’hui, dans ses effectifs, l’écurie F1 Renault dénombre seulement 10% de femmes, et chez Alpine, le chiffre grimpe légèrement à 12%. Avec la mise en place de ce programme Rac(H)er, la marque espère atteindre les 30% de femmes dans son équipe d’ici cinq ans.

Engager des stagiaires, des jeunes diplômées et lutter contre les préjugés

D’après son communiqué de presse, Alpine promet d’instaurer un recrutement paritaire de stagiaires et jeunes diplômés. L’entreprise automobile envisage même à long terme, d’investir dans des programmes en science, technologie, ingénierie et mathématiques, ainsi que de créer au cœur de l’entreprise un service de conseils dédiés aux choix de carrière des femmes. Les managers de l’entreprise devront également participer à des formations de lutte contre les préjugés et stéréotypes sexistes.

Du côté du sport automobile, Alpine passe la seconde. Selon Motosport.com, seulement six femmes sur un total de 885 pilotes ont réussi à se hisser en formule 1 depuis son existence. Rac(H)er a pour ambition d’en former beaucoup plus, en tentant notamment de repérer le plus tôt possible les jeunes femmes douées en karting. Si ces dernières sont tentées par la F1, Alpine pourra leur proposer un programme de course, d’entraînement physique ou encore de formation mentale.

Qui a dit que la formule 1 était un sport de mec ? Et les femmes seulement bonnes à porter un short sexy en agitant des pancartes sur le paddock des grands circuits ? La course pour l’inclusivité des femmes dans le milieu si masculin de l’automobile a sonné. Pour preuve, d’après un article de TV5 Monde de juillet 2021, la Fédération française du sport automobile (FFSA) observe une croissance des licences féminines ces dix dernières années, toutes disciplines confondues (Karting, circuit, rallye, etc).

Bon, elles ne représentent qu’environ 10% du total, mais c’est tout de même une première victoire.

