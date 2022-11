Le coming-out de Kit Connor montre que le concept de queerbaiting a été vidé de son sens

L’acteur de 18 ans remarqué dans Heartstopper s’est senti obligé de faire son coming-out bisexuel, après avoir été accusé de verser dans le queerbaiting.

« Bravo de forcer quelqu’un qui a 18 ans à faire son coming-out »

C’est dans un bref tweet plein d’amertume que Kit Connor, jeune acteur découvert dans la série Netflix Heartstopper, adaptation du best-seller d’Alice Oseman, a annoncé sa bisexualité : « Je crois que certains n’ont pas compris la série. Bye. »

Kit Connor avait récemment quitté le réseau social, visiblement écœuré par l’atmosphère qui y règne (on n’est pas loin d’être d’accord avec lui certains jours). Le média Them rappelle qu’il avait alors été accusé de queerbaiting par des fans de la série, après la publication d’une photo de lui tenant la main de l’actrice Maia Reficco.

Alors qu’il n’a jamais évoqué son orientation sexuelle, mais joue un lycéen qui tombe amoureux d’un autre garçon dans la première saison de Heartstopper, Kit Connor s’est donc visiblement senti obligé d’aborder publiquement ce sujet.

Parler de queerbaiting, à savoir l’idée que l’on appâte un public LGBTQI+ en lui faisant miroiter des intrigues amoureuses entre deux personnages de même sexe, à l’encontre de Kit Connor était-il correct ? On parle ici d’un comédien qui joue un adolescent qui se découvre bisexuel et qui jusqu’ici ne souhaitait pas évoquer sa propre sexualité, ce qu’il a tout à fait le droit de faire.

En outre, et comme le rappelle très finement le média PinkNews, « cela n’a aucun sens de parler de queerbaiting et de Heartstopper car la série est centrée sur une représentation queer explicite. »

À force de parler de queerbaiting à tort et à travers en en déformant le sens, mais aussi d’avoir tout simplement oublié l’idée que potentiellement Kit Connor n’était peut-être pas hétérosexuel, on en arrive à cette situation où un tout jeune adulte a dû faire son coming-out non parce qu’il en avait envie, mais surtout parce qu’il se sentait obligé de se justifier.

Doit-on le rappeler encore une fois ? On fait son coming-out à son rythme et dans les termes qui nous conviennent et qui correspondent à notre réalité. En juin dernier, l’actrice australienne Rebel Wilson a elle aussi fait son coming-out en présentant la femme qui partage sa vie. On avait appris quelques jours après la nouvelle qu’elle avait été pressée par un média peu scrupuleux et s’était retrouvée à prendre les devants pour éviter que l’information ne sorte à ses dépens.

L’autrice originelle d’Heartstopper, Alice Oseman, a en tout cas apporté tout son soutien à Kit Connor :

« Je ne comprends vraiment pas comment les gens peuvent regarder Heartstopper et ensuite joyeusement perdre leur temps à spéculer sur les sexualités et porter des jugements sur la base de stéréotypes. J’espère qu’ils ont honte. Kit tu es formidable. »

