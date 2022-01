Le climat, les réfugiés… comprenez mieux ce drôle de monde avec Les Idées larges, la nouvelle émission ARTE

La journaliste Laura Raim n’a pas peur de se frotter aux questions existentielles ni aux débats les plus complexes. Elle déboule sur ARTE avec Les Idées larges, une nouvelle émission en ligne pour tout comprendre sur le monde qui nous entoure !

Travaillon- nous tous et toutes gratuitement ? Les plantes sont-elles des animaux comme les autres ? Les femmes peuvent-elles se libérer de leur corps ?

Parce que certaines grandes réflexions nous laisse un peu perdues, et parce qu’il n’est pas toujours facile de saisir une pensée dans toute sa nuance et toute sa complexité, voici Les Idées larges, une nouvelle émission coproduite par ARTE France et Upian. Elle sera disponible gratuitement dès ce 14 janvier sur Arte.tv — et sur YouTube à partir du 19 janvier.

Avec la journaliste Laura Raim, c’est l’occasion d’aller à la rencontre de philosophes, de sociologues, d’historiens et d’historiennes — bref, des gros cerveaux qui pensent — pour comprendre les évolutions de notre monde, échanger sur des notions parfois complexes, et peut-être obtenir quelques réponses à nos grandes interrogations, sur les inégalités, le vivant, la mort… !

« Mon boulot c’est de me prendre la tête sur des sujets de société », résume ainsi Laura Raim, qui loin de nous faire bailler ou de nous perdre en cours de route, accompagne à merveille ces interrogations qui nous concernent toutes et tous.

Les Idées larges, ça commence ce 14 janvier sur Arte.tv avec une première grande question, ô combien actuelle, en cette période de pandémie, qui a touché tant de personnes : et si on ne faisait pas son deuil ? (En compagnie de la philosophe belge Vinciane Despret.) À regarder sans attendre.

Regardez Les Idées larges sur ARTE

À lire aussi : On a pu voir le docu de Rokhaya Diallo sur les fesses, #Bootyful : alors, ça bounce ?

Crédit photo : Arte