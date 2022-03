La série Pam & Tommy cache une playlist excellente

La série Pam & Tommy est entièrement disponible sur Disney+, et au-delà de sa réalisation et de son casting, sa bande originale mérite aussi de la lumière.

Comme je le notais dans un précédent article, la bande originale de Pam & Tommy est à savourer sans modération. Entre redécouverte des titres des années 1990 et révélations musicales cette playlist réveillera n’importe quelle soirée un peu morne ou un quotidien quelque peu maussade.

Cette bande originale contenant de nombreuses pépites, il a fallu choisir… Et ce ne fut pas une mince affaire ! Chaque élément perturbateur de la mini-série est rythmé d’une mélodie imparable, jusqu’à la scène de fin d’épisode, qui se termine elle aussi à chaque fois par un chef d’œuvre sonore de la pop culture des années 1990.

Évidemment, vous pourrez constater avec plaisir que cette bande originale propose aussi des titres encore plus vintage. C’est le cas de Sunny de Dusty Springfield, sortie en 1967 lorsque le personnage de Rand Gauthier, joué par Seth Rogen, se remémore certains souvenirs de son enfance dans le premier épisode.

En effet cette playlist colle à l’époque qu’elle illustre, c’est un marqueur temporel à part entière, et cette attention toute particulière est vraiment appréciable.

Sans plus attendre, voici un top 5 qui n’engage que moi et qui j’espère va vous donner envie d’aller découvrir d’autres titres présents dans Pam & Tommy !

Fatboy Slim – Praise You

Ce titre est choisi pour la scène d’ouverture de la série, dans laquelle le personnage de Rand Gauthier, un ouvrier, est en train de construite le lit du couple star, tandis qu’il les entend copieusement copuler dans une autre pièce. Lui de son côté s’est fait mal à la main seul, avec sa perceuse — une métaphore à peine marquée donc — et sort de la maison quelques instants afin de trouver une crème qui le soulagera…

À ce moment le spectateur a une vue panoramique de la villa hollywoodienne dans laquelle il travaille, et le titre Praise you like I should se lance, comme pour accentuer la métaphore.

En résumé, Rand Gauthier aurait plutôt dû se rappeler où était sa place, et se sentir redevable comme il le devrait au couple qui lui offre un emploi. Un message qui s’avérera prophétique donc puisqu’il n’a pas pu résister à l’idée de venger son ego…

La Bouche – Be My Lover

« Avant d’être à moi, bébé, tu dois être sûr de vouloir être mon amour » : des paroles très bien choisies qui viennent accompagner la rencontre de Pamela Anderson et Tommy Lee, dans un club de Los Angeles.

« Chérie, oui, je veux être ton amour, saisis ta chance, mon amour ne ressemble à aucun autre » — en effet Tommy Lee tombe sous le charme de l’actrice à la seconde où il la remarque. Cette chanson de La Bouche arrive donc à point nommé, comme une déclaration d’amour à Pamela.

4 Non Blondes – What’s Up

Chef d’oeuvre de la pop culture intemporel, toute série qui place son intrigue dans les années 1990, ne semble pas pouvoir se passer de What’s up. Cette chanson apparaît dans l’épisode 4 de Pam & Tommy. Elle est annonciatrice de la descente aux enfers que subira le couple durant les prochains mois, lui qui est déjà sans cesse poursuivi par les paparazzi.

« Et je fais des efforts, oh mon dieu que j’essaie, j’essaie tout le temps, dans cette institution, et je prie, oh mon dieu ce que je peux prier » : tout est dit… Malgré les efforts de Pamela Anderson pour se construire en tant qu’actrice, personne ne la prend au sérieux et ce n’est que le début.

Alanis Morissette – You Oughta Know

Les années 1990, ce sont aussi les années Alanis Morissette, alors il me semblait plus que pertinent de la faire apparaître dans ce top ! Ici la chanteuse, crie le désarroi dans lequel l’a laissé son ex en partant : « je suis là pour te rappeler, le désordre que tu as laissé quand tu es parti, ce n’est pas juste de me renier ».

Métaphore à peine masquée du désordre qu’a semé la cassette dans la vie de Pamela et Tommy en disparaissant…

Third Eye Blind – Semi-Charmed Life

Semi-Charmed Life est le générique de fin du cinquième épisode et le titre est déjà très parlant : une vie à moitié charmante…

Et encore une fois, il intervient au bon moment : Pamela se rend compte que parce qu’elle est une femme « sexy » ses plaintes ne sont pas prises au sérieux par la justice américaine, qui n’a pas pris conscience de la peine que la diffusion de la cassette de sa lune de miel pouvait lui causer.

« Comment faire pour me retrouver, à l’endroit où tu as dit : je veux autre chose, pour surmonter cette sorte de vie qu’à moitié enchantée et bienveillante, je veux autre chose, je n’écoute pas quand tu me dis au revoir » — Pamela souhaitait la célébrité et la carrière de Jane Fonda et se retrouve sous les feux des projecteurs mais pas du tout pour la raison qu’elle avait imaginé.

J’espère que vous appréciez autant que moi ce voyage musical dans les années 1990, car personnellement je me suis régalée à écouter les chansons de la série. J’en cite seulement cinq, mais la bande originale contient plus d’une quarantaine de titres répartis tout au long de la série Pam & Tommy. Tous les épisodes maintenant disponibles sur Disney+. (Réservé aux profils 18+)

