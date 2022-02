Les années 1990 vous manquent ? Pam & Tommy va vous faire remonter dans le temps

J’ai eu la chance de visionner Pam & Tommy en avant-première : si vous êtes nostalgique des années 1990, cette série est faite pour vous !

La série Pam & Tommy, diffusée dès le 2 février sur Disney+, retrace la romance sulfureuse de Pamela Anderson et Tommy Lee débutée en 1995. C’est une passion dévorante dès le premier regard entre les deux stars qui se marient quelques semaines plus tard. Tout dégringole lorsque la sextape de leur lune de miel est volée à leur domicile par un ouvrier revanchard avec qui Tommy a eu une altercation.

Le scandale est d’autant plus grand que ce sont les débuts du Web et de tout ce qu’ils vont engendrer. L’occasion de se replonger dans ses souvenirs, ou de découvrir une époque pas si lointaine néanmoins dépaysante.

Une mise en beauté et des looks représentatifs

Dès les premières minutes de la série, ce qui est frappant, c’est l’esthétisation des personnages, masculins comme féminins. Surtout en 2022, où l’heure est à l’acceptation de soi sur les réseaux sociaux et au retour au naturel pour beaucoup de célébrités. Soyons honnêtes, les critères de beauté ne sont plus les mêmes.

C’est frappant quand on observe Pamela, incarnée par Lily James. Dans les nineties, les sourcils fins, ultra épilés et très marqués sont très tendance. Tout ça me rappelle mes heures passées devant le miroir pour essayer d’affiner les miens au collège… Globalement, le maquillage met l’accent sur les traits du visage et en exagère les expressions. Les lèvres sont agrandies par du crayon qui n’est souvent pas de la même couleur que le rouge, quant aux pommettes, elles sont ultra présentes. Une façon d’être vue avant même d’avoir commencé à parler…

Quant aux coiffures, « figé » est le mot d’ordre ! C’est la grande période de la laque et du gel : vous pouvez danser jusqu’au bout de la nuit sur du Michael Jackson, vos cheveux ne vous trahiront pas. À grand renfort de pinces papillons ou barrettes, bien sûr : plus il y en a, plus vous êtes dans le coup.

Les looks de Pamela sont encore hyper inspirants aujourd’hui, ce tempérament de fausse naïveté s’exprimant jusque dans ses tenues. Lily James crève l’écran dans sa garde-robe « sexy sans le faire exprès ».

Quel que soit votre style, il n’y a pas de demie-mesure et Tommy Lee, interprété par Sebastian Stan, en est le parfait exemple. Tatouages, piercing et cheveux longs : dans les années 1990, votre style reflète plus que jamais votre personnalité, vos idéaux et bien sûr, la musique que vous écoutez.

Une bande originale aux petits oignons

La bande son de Pam & Tommy a une place très importante dans la série, et chacun des morceaux a été sélectionné avec soin.

De Fatboy Slim (Praise You) à Len (Steal My Sunshine), les tubes des nineties s’enchaînent. La mécanique est simple : l’ouverture de chaque épisode entraîne pour un voyage dans le temps. Ensuite, chaque élément perturbateur est lui aussi rythmé d’une mélodie imparable, jusqu’à la scène de fin d’épisode, qui se termine elle aussi à chaque fois par un chef d’œuvre sonore de la pop culture des années 1990.

J’avoue que je suis assez pressée de retrouver cette géniale playlist sur une plateforme de streaming. Elle pourra m’accompagner dans mes folles aventures autant en journée qu’en soirée. Parce que la force de ses sons, c’est qu’ils vous donnent l’impression d’être « vraiment » le personnage principal de votre histoire.

Mais bien sûr écouter de la musique était une expérience bien différente dans les années 1990 qu’aujourd’hui…

Les années 1990 : la vie avant qu’Internet ne s’empare du quotidien

Je me surprends à remarquer que les personnages vivent très bien sans smartphones, ordinateurs ou autres tablettes en bonne petite intoxiquée des écrans que je suis. Dans Pam & Tommy, je redécouvre des ordinateurs sans écran plat sur lesquels chaque page charge en une bonne minute.

Les premiers modems bien sonores viennent juste d’apparaître et les gens se rendent dans des médiathèques ou cybercafés pour avoir accès à Internet. D’ailleurs, les personnages ne comprennent pas bien comment cela fonctionne, et rien n’est encadré légalement. C’est d’ailleurs tout le propos de la série…

La vidéo de Pamela et Tommy circule dans le monde entier, tout en mettant un frein à leur carrière respective. Quant au voleur, Rand Gauthier (Seth Rogen) qui pensait s’enrichir sur son bien mal acquis, l’affaire se retourne contre lui lorsqu’il se rend compte que la vidéo circule gratuitement sans qu’il touche le moindre centime.

Mais ce qui saute aux yeux, c’est surtout l’amour passionné entre les deux personnages principaux. La définition de vivre d’amour et d’eau fraîche aurait été écrite pour eux que ça ne m’étonnerait pas.

Un autre élément qui a le mérite d’être souligné, c’est l’ambition de Pamela, qui essaye tant bien d’être vu comme une actrice au-delà de son physique. Le personnage n’est pas aussi naïf qu’il n’y paraît. Elle engage même une femme pour l’aider à faire mûrir sa carrière avec pour objectif de devenir Jane Fonda.

En définitive, Pam & Tommy est une remontée dans le temps, loin des réseaux sociaux et autres complications du nouveau siècle.

