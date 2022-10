La Première ministre britannique Liz Truss s’habille comme ce perso fasciste de Years and Years

Inquiétante coïncidence : la première ministre britannique, Liz Truss, portait lors d’une récente conférence du parti conservateur la même robe que le personnage populiste de la série Years and Years.

Vous connaissez peut-être la série Years and Years ? Ce feuilleton britannique créé et écrit par Russell T Davies compte un personnage de Première ministre du Royaume-Uni, Vivienne Rook, incarnée par l’actrice Emma Thompson. Dans un épisode de cette dystopie qui met en scène l’effondrement économique et la montée des populismes, elle présente des projets de camps de concentration pour le pays, et porte à cette occasion une robe rouge, aux épaules marquées, avec un décolleté façon revers de veste portés dépliés. Sauf que la réalité vient de faire écho à la fiction de manière inquiétante.

Liz Truss s’habille comme son double de fiction fasciste dans Years and Years

« Cela devient bizarre » a légendé Russel T Davies de cette photo où son personnage de Première ministre populiste dans la fiction et la réelle Première ministre britannique portent la même robe. © Capture d’écran Instagram.

En effet, comme vient de le souligner le réalisateur Russell T Davies lui-même via une publication Instagram, la véritable Première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, a récemment porté la même robe lors d’une conférence du parti conservateur, le 5 octobre 2022.

C’est à croire que ce qui ne devait être qu’une série dystopique se réalise petit à petit. Car ce n’était pas le seul détail qu’avait imaginé Years and Years, sorti en 2019 : l’intrigue comporte aussi une pandémie de grippe, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une inflation galopante, la mort d’Elizabeth II, et bien sûr l’arrivée au pouvoir d’une femme Première ministre ultra-conservatrice. Qu’elle porte bien le rouge apparaît presque comme un détail de trop…

« La quintessence du power dressing »

Il s’agit d’une robe Karen Millen aux épaules marquées et aux revers de col tourné vers l’intérieur pour former un décolleté cranté. Un modèle phare de la marque depuis plusieurs années, comme l’a souligné la responsable du design, Bonnie Godsil, auprès de The Independent :

« Nous utilisons des tissus et un savoir-faire haut de gamme pour offrir un luxe accessible aux femmes Karen Millen. La robe »Forever » en est un excellent exemple — qui est un bestseller pour nous depuis sept ans, c’est la quintessence du power dressing. »

D’après la créatrice, ce décolleté en V flatterait toutes les formes de poitrine et ports de tête, car il s’avère surélevé au niveau de la nuque, ce qui allonge visuellement la silhouette, grandit, et souligne aussi la carrure. De quoi donner l’air puissante, donc. À cela s’ajoute le col qui apporte du cran à l’allure, un détail graphique pour marquer sa présence et la rendre plus mémorable. Disponible sur l’eshop de Karen Millen, la robe se vend 205€ des tailles anglaises 6 à 24 (du 34 au 52 français), et se déclinent dans d’autres variations et couleurs.

Espérons simplement que la vie n’imite pas trop l’art, vu le penchant fasciste du personnage de fiction. Et si l’on se fie à la série, une frappe nucléaire ne devrait pas tarder…

Crédit photo de Une : Eshop de Karen Millen ; Capture d’écran Instagram.