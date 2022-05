La méthode du hair slugging fonctionne à merveille sur les cheveux mais voilà pourquoi elle pose problème

Après le slugging de peau, voilà que la méthode qui fait de plus en plus d’adeptes s’étend et devient une vraie routine capillaire. Mais est-ce vraiment si révolutionnaire ?

Le slugging de peau, vous connaissez ? C’est tout simplement une technique qui permet de maintenir un bon niveau d’hydratation en s’enduisant le visage (après avoir pratiqué nos soins habituels), de vaseline, une substance occlusive qui empêche l’eau de s’évaporer de la peau. Ce qui est moins connu de tous en revanche (mais n’a rien de nouveau pourtant), c’est le « hair slugging ». Non, cette méthode ne vous invite pas à vous badigeonner les cheveux de Vaseline, mais bien a laisser poser toute la nuit de l’huile (végétale) ou un masque sous une chaussette pour nourrir vos longueurs en profondeur.

Si cette méthode vous dit quelque chose, c’est normal : elle fait partie de la routine capillaire de bon nombre de personnes racisées issues de différentes cultures depuis des siècles.

On vous explique cette technique qui apparaît comme étant nouvelle sur les réseaux sociaux, et pourquoi sa nouvelle popularité interpelle.

Le hair slugging en bref

Se ruiner en produits capillaires hors de prix pour pouvoir obtenir des cheveux brillants et parfaitement hydratés, ça sert à quoi quand la méthode du slugging existe ? Eh bien pas à grand chose ! Mais pour adopter cette technique chez soi, que faut-il faire ? Pour commencer, il est important de brosser ses cheveux afin qu’aucun noeud vienne vous compliquer la tâche. Une fois cette première étape réalisée, place au soin. Mais pas à n’importe lequel. Une huile végétale ou un masque sans rinçage feront parfaitement l’affaire. Le but ? Recouvrir les cheveux d’une couche protectrice afin de les nourrir en profondeur.

Pour ce faire, après les avoir enduit, il est important de les ranger soigneusement dans une chaussette moelleuse avant de vous coucher. Cette dernière vous permettra d’éviter de répandre des produits gras sur votre taie d’oreiller mais créera aussi une source de chaleur afin que l’huile puisse agir efficacement sur la fibre capillaire.

Une chaussette, really ?

La différence avec la méthode du « hair slugging » c’est qu’elle préconise l’utilisation d’une chaussette en coton, ce qui est étonnant, connaissant son pouvoir absorbant. Les bonnets, les durags ou les turbans en soie/ satin fonctionnent en réalité beaucoup mieux pour obtenir de meilleurs résultats avec ce type de technique. En n’ayant aucun pouvoir absorbant, ces tissus vont permettre aux produits d’être plus efficaces et évitent les frottements qui risqueraient de casser le cheveu.

Le hair slugging, est-ce bien nouveau ?

Nope. Rien de nouveau à l’horizon même si la vidéo présentant le « hair slugging » publiée par la TikTokeuse @moniquemrapier comptabilise à ce jour plus de 5 millions de vues. Comme on vous le disait plus haut, cette méthode, accompagnée de gestes hydratants, est plutôt commune chez les personnes ayant les cheveux secs ou crépus car elle permet de limiter la perte d’humidité et de nourrir en profondeur les cheveux. Stefanie François, styliste capillaire au salon Yoshiko, l’explique d’ailleurs dans les colonnes de Byrdie :

« En tant que femme d’origine caribéenne, ce secret de beauté consistant à huiler la peau et les cheveux existe depuis si longtemps que ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère le font dans le cadre de leur routine capillaire quotidienne ».

Le « hair slugging » est alors simplement un « rebranding » du « hair oiling » que l’on appelle plus communément en français : le bain d’huile. Une approche culturelle du soin des cheveux qui s’étend de l’Inde à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient ou l’Asie et qui pouvait parfois être incomprise voire moquée ou stigmatisée dans le monde occidental. Et c’est en ça que cette tendance est un faux-pas en soi. Varsha Patel, raconte son ressenti à Refinery29 :

« Pourquoi est-ce que lorsque je pratique l’huilage des cheveux, c’est dégoûtant – pourtant si une femme blanche sur TikTok le fait, elle est considérée comme une influenceuse et cela devient une tendance mondiale avec des millions de vues ? »

En redonnant un nom et en changeant l’approche du hair oiling à un détail près, la TikTokeuse @moniquemrapier permet à une population blanche de pouvoir s’approprier et adapter cette routine qui n’a pourtant rien de nouveau à ses propres besoins et habitudes. Sans parler des profits qu’elle tire des 5 millions de vues engendrées sur TikTok… Rappelons qu’au-delà d’un simple acte esthétique, la méthode du hair oiling est avant tout un geste de tradition et de culture qui va bien au-delà des résultats plastiques qu’on attend d’elle.

Les mots justes de @honeyjarhajar

Crédits de l’image de une : @briogeo.