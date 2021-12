La machine à pop-corn, une idée cadeau pour des soirées télé comme au cinéma

Le pop-corn, c’est tout ce qui manque les soirs où l’on préfère mater un bon gros film sous la couette plutôt que d’aller au ciné. Plus maintenant !

Dans la vie, et surtout en hiver, y a des soirs où on préfère une bonne session bing watching dans le canap plutôt que que sortir rejoindre des potes au ciné. Mais ça ne veut pas dire qu’on doit se passer de maïs soufflé !

La machine à pop-corn, c’est la bonne idée pour les accros des soirées télé à la maison… et vu le prix des friandises dans les multiplexes, on ne crache pas dessus !

Découvrez la machine à pop-corn Lagrange pour 39,99€ sur le site de la Fnac

Des soirées films de qualité

Avec cette machine à pop-corn, le marathon des films de Noël n’aura pas le même goût. Et il reste encore un peu de temps pour se préoccuper des cadeaux : si vous ne saviez plus quoi mettre dans votre panier de Noël, cette idée va ravir vos proches cinéphiles et gourmands !

À l’allure un peu gadget, cette machine ne fait que 25cm de hauteur. Elle est peu encombrante et permet de réaliser autant de pop-corn que l’on veut. De plus, elle est très simple d’utilisation. Sa puissance est de 1200 W, il suffit de verser les grain de maïs à l’intérieur est le tour est joué !

Il ne reste plus qu’a s’installer confortablement au fond du lit ou sur la canapé et se dire « Aaaah…. on est pas bien là ? ».

La machine à pop-corn pour qui ?

Vous l’aurez compris, la machine à pop corn c’est le cadeau à offrir à celles et ceux qui préfèrent chiller à la maison le samedi soir ! Cette machine fera aussi le bonheur de votre petite cousine qui a pour habitude de faire des soirées pyjamas : du pop-corn et des copines, what else ?

