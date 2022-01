La combinaison Almé qui m’a fait changer mon regard sur ma prise de poids

S’habiller avec style et à prix abordable, ça ne devrait pas être impossible. Ça l’est de moins en moins avec Almé, une petite marque française qui va tout changer !

Pendant le confinement, et je ne crois pas être la seule, j’ai pris pas mal de poids. Genre beaucoup, en fait, alors que j’étais déjà ronde à la base. Et c’est là que j’ai compris ma douleur. Quand on sort du 44, en fait, plein de marques vous laissent en vu.

Mais vraiment, hein. On se fait ghoster par la quasi totalité du marché qui ne sait pas quoi te proposer (une fringue plus grande, non ?), donc qui ne vous propose rien. Un sentiment qui m’a fait revivre mon adolescence dans les années 1990, quand on ne vous regardait même plus quand vous demandiez un 42 en boutique.

La grève du look de 2021

Du coup, pendant une bonne année, genre tout 2021, j’ai fait la grève du style. Moi qui adorait me saper, c’est devenu un cauchemar. Mes anciennes fringues me toisaient du regard en mode « C’est fini, Marine », et je ne trouvais rien qui me plaisait dans mes magasins habituels.

Alors j’ai dit « Merde », et j’ai mis des leggings et des chemises oversize. Je ressemblais à une maman des années 1980. Plus rien à faire. Mes proches me regardaient avec dépit, se souvenant avec nostalgie de toutes mes élucubrations vestimentaires. Je me cachais derrière ma quête du « confort », chose que je ne retrouvais nulle part dans les propositions mode des autres marques.

La combinaison Zelda d’Almé, une combinaison passe-partout

Mais les choses changent et c’est bien de le dire aussi. Grâce à Internet, d’autres choix sont possibles. C’est ainsi que je suis tombée sur Almé, une petite marque française qui va jusqu’au 52 à des prix carrément abordables. Almé en plus gère très bien ses stocks, pour qu’il n’y ait aucun invendu. Une démarche appréciable dans une période de fast-fashion qui fout un peu le tournis.

La créatrice, que j’ai contactée, m’a dit avoir fait le même constat que moi, et souhaitait proposer de beaux vêtements, confortables, pour toutes les tailles.

(photo non contractuelle, j’ai mis des Docs Martens avec et ça fait aussi très bien le taf)

C’est ainsi que je me suis retrouvée à tester sa combinaison Zelda. Je suis dedans à l’heure où je vous parle, et elle existe en trois couleurs : noire, rouge, et terracotta. Une nouvelle version est même disponible avec des galons. C’est une petite création fluide et légère, dans laquelle je me suis glissée ce matin et je me sens hyper bien. Comme disait ma mère, une petite ceinture, des Doc Martens, et c’est parti.



La combinaison est élastique à la taille, la partie pantalon est plissée pour plus de style et son décolleté cache-cœur fait des boobs de malade. Si le tissu est un peu light pour janvier, j’ai pu glisser un legging dessous (on change pas une relation aussi passionnée que celle qui m’unit avec les leggings, AESD) et tout roule. Tout en polyester et élasthanne, je sais en plus que je n’aurais pas à la repasser. Le rêve.



Évidemment, combinaison oblige, on se retrouve quand même toute nue aux toilettes, mais celle-ci claque tout de même. Je me sens bien, et je sens que cette combinaison pourra autant me permettre d’aller à des rendez-vous pros qu’à des trucs classe sans me prendre plus la tête. Et franchement, quand on complexe déjà sur sa prise de poids, c’est quand même un sentiment aussi rare que super de se trouver jolie.

Alors merci Almé Paris, qui est en plus très gentil, en nous offrant 10% avec le code MADEMOIZELLE10. J’espère que vous kifferez autant que moi. Perso je vais me jeter sur les bodies à paillettes.

