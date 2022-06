Kidnapping, disparitions : 3 thrillers à suspens ultra originaux à voir absolument

Combien d’heures gâchées sur Allociné à chercher LE thriller, celui devant lequel on frissonne de suspens et dont le plot twist nous retourne le cerveau ? Ne cherchez plus, Mad a ce qu’il vous faut. Voici trois films à voir absolument.

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un thriller qui repose sur un concept très original ? Imaginez par exemple un film qui ne compte qu’un seul personnage enfermé dans une boîte du début à la fin. Vous le lancez parce que le pitch est intrigant, les premières minutes sont géniales mais soudain, vous êtes saisie d’un doute : « comment va-t-il tenir pendant 1h30 ? » Et pourtant, le suspens et les retournements de situations ne vous laissent plus une seconde pour respirer.

On les appelle des films à concept, et je les adore. Depuis des années, je les traque au ciné, à la télé et sur les plateformes. Il faut dire qu’ils sont très rares. Mais ceux que j’ai dénichés comptent parmi les meilleurs films que j’aie vus de ma vie (et bonne nouvelle : certains sont disponibles tout de suite sur les plateformes.)

Buried sur OCS, s’échapper d’un cercueil enterré

Dans Buried, Paul se réveille à l’intérieur d’une boite dans laquelle il ne tient qu’allongé. La subtilité, c’est que le cercueil est enfoui sous une tonne de terre. Paul va redoubler d’ingéniosité pour en sortir grâce aux maigres moyens dont il dispose, parmi lesquels un téléphone à moitié déchargé.

Le cinéma espagnol est particulièrement reconnu pour ces thrillers mémorables et effectivement, c’est le réalisateur Rodrigo Cortés qui est aux commandes du film. Il est accompagné de Ryan Reynolds, l’acteur de Deadpool qui réalise ici une performance magistralement incarnée. Vous serez étonnée de voir tout ce qui peut se passer en 90 minutes dans un cercueil fermé. En plus, le film est dispo dès maintenant sur OCS !

© Rezo Films

Searching – portée disparue, enquêter à travers l’ordinateur de l’ado recherchée

Malgré son titre ringard, Searching – portée disparue est un thriller exceptionnel. Mention spéciale à son twist final stupéfiant mais possible à deviner, à condition d’être attentive aux détails. Du point de vue de la forme, on peut parier que vous n’avez jamais rien vu de semblable à la télé ou au ciné. L’expérience est extrêmement immersive.

On vous laisse juger par vous-même en explorant le labyrinthe du film. En attendant, voici le topo : Searching se situe au moment où Margot, une ado de 16 ans, disparaît. Malgré un CV brillant, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre indice et l’enquête n’avance pas. David, le père de Margot décide de prendre les choses en main en commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.

© Sony Pictures

The Guilty sur Neftlix, frissonner au téléphone en plein kidnapping

The Guilty est un polar danois sorti en 2018. Le film a eu un tel succès auprès du public que les américains en ont fait un remake avec Jake Gyllenhaal. C’est vrai qu’il est beau-gosse, mais l’utilité de cette version interroge puisque c’est bien l’interprétation virtuose de l’acteur Gustav Möller qui participait à rendre l’original si prenant.

Pendant 1h30, le film suit un policier qui reçoit l’appel d’une femme en train d’être kidnappée. Depuis son bureau, il ne dispose que de son téléphone, son imagination et son intelligence pour la sauver. Ce huis-clos au scénario millimétré promet de vous faire vivre un grand-huit d’émotions, du suspens à la peur en passant surtout par la surprise. Les deux versions sont disponibles sur Netflix (et à moins d’avoir Jake Gyllenhaal comme seul critère pour choisir un film, on vous conseille chaudement la version originale de 2018 !).

© Nikolaj Møller

