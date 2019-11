Jojo Rabbit, une comédie prometteuse… avec Hitler

Dans la vie, il y a des mots qui ne vont pas bien ensemble. Comme « téton » et « mayonnaise ». « Messe » et « pole dance ».

Ou encore « comédie » et « Hitler ».

Pourtant c’est bien d’une comédie avec Hitler dont je viens te parler aujourd’hui !

Jojo Rabbit, de Taïka Waititi

Jojo Rabbit est le prochain long-métrage du merveilleux Taïka Waititi, auquel on doit Thor: Ragnarok mais aussi l’hilarant What We Do In The Shadows.

Le réalisateur néozélandais s’immerge cette fois-ci en pleine Seconde Guerre Mondiale, pour un film qui semble ne ressembler à aucun autre…

Et il s’est grimé lui-même en Adolf Hitler, mais pas tout à fait le Hitler que tu connais, puisque celui-ci est imaginaire !

Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Jojo Rabbit, Hitler imaginaire et émotions bien réelles

Jojo Rabbit s’annonce comme « une satire anti-haine », qui éclairera, j’en suis sûre, notre monde actuel, par le prisme de cette Seconde Guerre Mondiale semi-parodiée.

Après tout, la bande-annonce finit sur les mots « It’s definitely not a good time to be a Nazi » (« Sale période pour être Nazi »)…

À l’heure ou le fascisme, les néo-nazis et l’alt-right gagnent en puissance, je compte sur Taïka Waititi pour critiquer notre époque malgré l’aspect « historique » de son film !

Jojo Rabbit s’annonce aussi tendre que grotesque, un équilibre délicat que le réalisateur a déjà prouvé pouvoir tenir.

Je pense que je serai émue, oui, émue devant cette comédie avec Hitler, et j’ai hâte de la voir ce 29 janvier 2020 au cinéma !

À lire aussi : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, le troisième volet dévoile une date de sortie