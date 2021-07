Jodie Comer et Adam Driver en costumes d’époque, qui dit mieux ?

Les premières images de « The Last Duel », fresque épique et médiévale signée Ridley Scott sur une obscure page de l’histoire de France, sont tombées !

« La vérité ne compte pas. Il n’y a que le pouvoir des hommes. »

C’est cette phrase qui résonne à nos oreilles en découvrant la bande annonce de The Last Duel. Avec en écho, le claquement des armures et le bruit des épées qui s’entrechoquent.

Dans son prochain film, dont la sortie est prévue en octobre prochain, Ridley Scott s’attaque à une histoire méconnue de l’histoire de France, celle de l’un des derniers duels judiciaires, entre Jacques Le Gris et Jean de Carrouges en 1386.

Le premier est accusé par la femme du second de l’avoir violée. Comme Jacques Le Gris clame son innocence, il faut donc trancher. Comment ? Par l’ordalie, c’est à dire le jugement divin, et cela passe par un duel judiciaire.

Et oui, c’est comme ça qu’on faisait à cette époque dans le cas de certains crimes, on soumettait l’accusé à une épreuve et si celui-ci y survivait, cela signifiait que la volonté divine s’était accomplie. S’il ne survivait pas… eh bien vous avez compris le principe.

Jodie Comer, Adam Driver, mais aussi le retour du tandem Matt Damon-Ben Affleck

C’est Jodie Comer, notre chouchoute depuis Killing Eve, dans le rôle de Marguerite de Thibouville, qui avec détermination tente de faire entendre la vérité, face à Matt Damon qui joue son époux et Adam Driver, l’homme qu’elle accuse de viol.

Jodie Comer as Marguerite de Carrouges in The Last Duel pic.twitter.com/oYse2oCNVT — jodie comer gifs (@jodiegifs) July 20, 2021

À noter que Ben Affleck et Matt Damon, tous deux acteurs dans le film ont co-écrit le scénario avec Nicole Holofcener, ce qui n’était pas arrivé depuis… Will Hunting en 1998. « Le film est une volonté de raconter l’histoire d’une femme héroïque de l’histoire dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler », affirment les trois coscénaristes.

« Alors que nous explorions cette histoire, nous avons trouvé tellement d’aspects du patriarcat de l’Europe occidentale du 14e siècle qui sont présents comme des vestiges du passé (et dans certains cas n’ont presque pas changé) dans la société d’aujourd’hui. »

Après Gladiator ou bien Robin des Bois, Ridley Scott nous offre donc une nouvelle grande fresque historique avec combats sanglants et ambiance médiévale assez glaçante, sans oublier ce cliché cinématographique perpétuel qui veut que dès qu’un film se passe en Europe avant 1800, les gens ont systématiquement de la boue étalée sur le visage.

Justice patriarcale, rivalité masculine, sens de l’honneur mal placé, mais surtout combat d’une femme pour sauver sa vie et faire entendre sa voix face aux hommes tout puissants, voilà la promesse de ces premières images de The Last Duel.

Et avec une affiche somptueuse, très inspirée par l’expressionnisme allemand, toute en découpes et en jeux d’ombres, c’est encore mieux :

Nouvelle affiche pour "The Last Duel" ! ⚔️



Le film de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer sortira en France le 13 octobre ! 🍿



— https://t.co/yqVizHmoQA pic.twitter.com/rHiDj3wxYp — SensCritique (@SensCritique) July 20, 2021

