J’ai découvert trois films féministes géniaux grâce à un VPN

Si je ne m’étais pas attelé à découvrir en quoi consistent les VPN, je serais passé à côté de ces trois films féministes qui sont de véritables pépites audiovisuelles.

Le monde du cinéma est bien plus vaste que je ne l’ai cru. Je me suis toujours cantonné au panorama audiovisuel disponible en France. À vrai dire, j’avais estimé que le contenu que je pouvais regarder me suffisait. Avec toutes les plateformes de SVOD auxquelles je suis abonné, je n’avais pas pensé passer à côté de pépites cinématographiques.

En réalité, il existe un nombre incalculable de films, de documentaires ou de séries féministes ou non qui ne sont malheureusement pas disponibles dans l’Hexagone. Certaines œuvres sont réservées au public de certains pays, et interdites pour d’autres.

Crédits : Photo de Sam Lion/ Pexels

Ce silence qui tue, 2018

Réalisé par Kim O’Bomsawin, réalisatrice canadienne et militante des droits humains, ce documentaire aborde la situation des femmes autochtones au Canada. Des travailleuses du sexe, des proches de femmes disparues ou encore des victimes de violences domestiques et familiales y prennent la parole. Entre meurtre et disparition, elles témoignent de la difficulté de vivre en tant que femme autochtone aujourd’hui au Canada.

Pour être honnête, je n’étais clairement pas prêt à ce qui m’attendait. Dans ce documentaire des plus nécessaires, le voile est levé sur les violences que subissent ces femmes sous un gouvernement qui n’agit pas pour leur cause. Au Canada, durant les trente dernières années, 1181 femmes autochtones ont été déclarées assassinées ou disparues.

Pour des causes évidentes de racisme et de sexisme, ces femmes ne sont plus en sécurité dans un pays qui les a vu naître, elles et leurs descendants. Une vérité révoltante qui n’est malheureusement pas assez médiatisée. C’est pourquoi je vous conseille fortement de visionner ce film féministe, disponible uniquement depuis le Canada. Attention, ce documentaire contient des propos qui peuvent choquer certaines et certains !

Barbara, 2017

D’un côté, Yves Zand, réalisateur, prépare un film biographique sur la chanteuse Barbara en étudiant des archives. De l’autre, Brigitte, travaille de rôle de Barbara qu’elle devra interpréter. Elle apprend la façon de se mouvoir, de parler et de performer de la chanteuse pour perfectionner son personnage. Au fur et à mesure, les deux personnages se retrouvent plongés, voire submergés, par le projet.

Si vous en avez assez des biopics classiques, ce film est fait pour vous. Mathieu Amalric, réalisateur du film et interprète du rôle de Yves Zand, nous livre ici un long-métrage biographique totalement déconstruit. En suivant l’histoire de ce réalisateur et de cette actrice, c’est un « film dans un film » que vous regarderez.

Mathieu Amalric joue avec la réalité, tant dans le synopsis du film que dans ses détails techniques. La façon avec laquelle le film est monté est aussi époustouflante qu’étonnante. Des plans d’interviews et de spectacles de la vraie Barbara s’entremêlent avec les scènes de fiction tournées par Yves Zand, bousculant la trame et la chronologie du biopic. Cela peut paraître déconcertant, mais en regardant le film, vous remarquerez que tout est finement pensé et travaillé.

Une des forces de ce film féministe réside également dans le talent de Jeanne Balibar, l’interprète de Brigitte qui elle-même interprète de Barbara (vous réussissez à suivre ?). Si vous souhaitez regarder cet excellent film, il est disponible depuis la Belgique !

Tully, 2018

Marlo, une quarantaine d’années, donne naissance à son troisième enfant. Entre son mari qui ne fait rien et ses enfants qui lui puisent toute son énergie, cette mère surmenée est à bout de forces. L’arrivée de Tully, baby-sitter, va bouleverser son quotidien.

Ce n’est pas le premier film issu de la collaboration entre Jason Reitman, réalisateur du film, et Diablo Cody, qui l’a scénarisé. Pour un troisième travail en commun, ils nous délivrent un film troublant de réalité où il est presque impossible de ne pas s’identifier, soi-même ou certaines personnes de son entourage. Vous retrouverez Charlize Theron dans le rôle de cette mère débordée, un rôle transparent, réel, honnête.

Ce film féministe représente le quotidien qu’une mère peut vivre, entre la période avant l’accouchement et les mois après la naissance de l’enfant. L’épuisement, les relations sociales qui se compliquent et les tâches ménagères sans fin dans une famille où le partenaire n’agit pas : cela fait du bien de voir des sujets comme la charge mentale maternelle enfin retranscrits à l’écran sans les romantiser d’une quelconque manière. Un film à voir, disponible depuis la Belgique.

Crédits : Photo de Ron Lach/Pexels