À la demande des mariés, pour diverses raisons, les enfants n’étaient pas conviés à leur union. Mais d’irréductibles parents ont décidé de n’en avoir rien à foutre… Et en ont payé les conséquences.

On a le droit de ne pas aimer les mariages (n’est-ce pas Mymy ?), on a le droit de ne pas souhaiter la présence des enfants à un tel évènement, et on a le droit de ne pas vouloir les convier à sa grosse teuf, surtout quand c’est son mariage.

Et on a aussi le droit de voir sa volonté respecté, n’en déplaise à celles et ceux qui s’en carrent complètement.

Sur Reddit, l’expérience vécue par des jeunes mariés peut faire grincer des dents (ou donner envie de jeter très fort des dragées à la tronche de ces invités).

La mariée explique avoir pris la décision de ne pas convier les enfants de ses invités à leur mariage, par souci financier :

« Mon mari et moi avons été clairs sur le fait que notre mariage serait sans enfants. J’ai un cousin qui a huit enfants ; des membres de notre famille et des amis ont tous deux ou trois enfants. Les enfants sont généralement très gentils — le principal problème, c’était le prix. Notre salle facturait le même prix pour les enfants de plus de 2 ans et les adultes, soit 250$ par personne. Cela aurait doublé le tarif et notre salle n’était pas assez grande pour tous les enfants ».

Des enfants non conviés au mariage, mais qui ont pourtant débarqués

Sur Reddit, la jeune mariée explique avoir proposé de nombreuses solutions pour les parents concernés, comme allonger le dîner de la veille pour que les enfants puissent un peu profiter, mais aussi engager cinq (5 !!) baby-sitters pour garder la trentaine d’enfants des parents qui n’avaient pu trouver de mode de garde. Les mômes étaient gardés dans la maison des beaux-parents de la mariée, non loin du lieu du mariage.

Un bon compromis, que l’on ne retrouve pas toujours dans les mariages sans enfants.

Mikael Kristenson / Unsplash

Et pourtant, malgré cela, des invités ont bravé les interdictions (et sont allés à l’encontre de la volonté de ceux qui les invitaient) et ont ramené leur charmante progéniture au mariage.

Est-ce que c’est parti en couilles ? Oui. Évidemment.

Des enfants à un mariage, que pourrait-il se passer de mal ?

À peu près tout. Toujours dans son post sur Reddit, la mariée explique que les parents ont refusé que leurs enfants soient amenés avec les autres enfants dans la maison prévue pour eux, et ont tapé un scandale.

L’internaute se souvient :

« Mon mari a été appelé pour gérer la situation ; il a dit qu’ils pouvaient rester tant que les enfants ne causaient pas de problème et que les parents payent leur part. L’équipe de la salle a même mis rapidement en place une table pour les enfants. »

La situation a continué de déraper pendant la cérémonie, les enfants courant et hurlant partout, puis durant le repas où ils auraient jeté de la nourriture partout, ainsi que sur la robe de la mariée, avant de se planquer sous ses jupons au risque de la faire tomber.

La mariée est au bout du rouleau :

« Mes demoiselles d’honneur m’ont fait remarquer que la nourriture qu’ils avaient lancée avait atterri sur ma robe de mariée, et c’est là que j’en ai eu assez. J’ai jeté “le regard” à mon mari qui a réuni les enfants, les a amenés à leurs parents et leur a demandé de partir définitivement. »

Une facture salée, et qui reste impayée

Après le mariage, les nouveaux mariés ont décidé d’envoyer la facture aux parents qui avaient amené leurs enfants malgré l’interdiction.

« Après le mariage, et c’est là que nous sommes peut-être en tort, nous avons envoyé la facture aux trois couples avec une lettre leur disant que nous avions passé un bon moment avec eux et en leur rappelant qu’ils avaient accepté de payer la part de leurs enfants non-invités. Deux couples ont payé ; étaient désolés, et ils ont même dit qu’ils comprenaient pourquoi nous ne pouvions pas inclure les enfants. Évidemment, le couple avec les deux enfants turbulents a refusé de payer parce que nous leur avons demandé de partir avant le gâteau. Au lieu de présenter des excuses, nous avons reçu un appel furieux. Tout ce que j’ai dit c’est qu’ils devaient s’estimer heureux que je ne leur envoie pas la facture du pressing pour la robe. Mon mari a même dit que c’était la fin de leur amitié. »

Conclusion : à Rome, faisons comme les romains, et aux mariages sans enfants, n’imposons pas de mômes. Enfin, sauf si vous pensez que les parents étaient dans leur bon droit…

Crédit de une : Ben Waardenburg / Unsplash