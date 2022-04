Il y a aura un nouveau roman de Virginie Despentes à la rentrée littéraire et on a déjà hâte

Cher Connard, c’est le titre évocateur du prochain roman de Virginie Despentes. La sortie est prévue pour la prochaine rentrée littéraire en août 2022. Et on trépigne déjà d’impatience.

Cinq ans après le dernier volet de sa trilogie Vernon Subutex, depuis adaptée en BD (avec Luz) et en série télévisée, Virginie Despentes est de retour.

Un nouveau roman signé Virginie Despentes

L’autrice, dont l’essai-coup de boule King Kong Théorie est certainement un des ouvrages féministes qui trône sur le plus de bibliothèques aujourd’hui en France, sortira Cher Connard à la prochaine rentrée littéraire, toujours chez Grasset. Un roman donc, et pour le moment, on n’en saura pas davantage…

ActuaLitté, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Depuis la fin de Vernon Subutex, Virginie Despentes enchaîne : elle s’est levée puis cassée du jury du prix Goncourt, a mis des mots sur notre colère à bien des reprises comme à l’issue des César en 2020, est montée sur scène avec Casey et Béatrice Dalle et a quand même eu le temps de fonder une maison d’éditions, La Légende. Celle-ci entend « promouvoir la représentation et la visibilité de la culture queer et féministe par la création d’un collectif de recherche, de défense, d’archivage et de diffusion de l’art et la culture queer et féministe ».

Virginie Despentes y publiera d’ailleurs prochainement le très attendu Pulp – Golden Years, co-écrit avec Sophie Anquez, La Bourette (Pascal Saint-André) et Axelle Le Dauphin. L’ouvrage se consacre à l’histoire du mythique club lesbien parisien Le Pulp dont les portes se sont fermées en 2007.

Le nouveau roman Cher Connard de Virginie Despentes sortira le 17 août 2022

En attendant, que nous réserve ce nouveau roman ? On a hâte d’en savoir un peu plus. En attendant, retenez bien la date de sortie, prévue le 17 août prochain…

Crédit photo : Capture (Drôle d’endroit pour une rencontre – France 3)