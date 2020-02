La bande-annonce de The Green Knight va te fasciner !

Après Les Amants du Texas, Peter et Elliott le dragon, Ghost Story, ou encore The Old Man and the Gun, le brillant David Lowery s’attaque au folklore arthurien The Green Knight.

Le studio indépendant américain A24, qui réalise le film, vient de mettre en ligne la bande-annonce du film. Et ça a l’air dingue.

The Green Knight, de quoi ça parle ?

Sire Gauvain (Dev Patel), chevalier de la table ronde du roi Arthur, dont il est également le neveu, accepte le défi lancé par un mystérieux Chevalier vert. Il doit le décapiter. Gauvain s’exécute. Le Chevalier vert repart avec sa tête sous son bras et lui rappelle que, dans un an, ils vont devoir se retrouver…

Aussi sombre que sublime, ce trailer m’a hérissé les poils des bras.

The Green Knight, un film médiéval et fantastique

The Green Knight est en réalité l’adaptation du roman de chevalerie Sire Gauvain et le chevalier vert, qui date de la fin du 14e siècle et qui est attribué (sans certitude) au poète anglais anonyme Pearl Poet.

Et comme tu as pu le découvrir dans la bande-annonce, le film a l’air dark à souhait.

L’univers est sinistre, la musique tendue, l’ambiance glaçante.

Je ne comprends pas encore tous les tenants et les aboutissants de l’histoire, mais je suis déjà convaincue (et promis mon amour pour Dev Patel n’est pas la seule raison).

Le studio A24 a également dévoilé l’affiche de film (que j’ai trouvée étonnamment rouge pour une film qui parle d’un chevalier vert, si je peux me permettre…)

Si la sortie du film est prévue pour cet été aux États-Unis, pas de nouvelle du côté français.

Il faudra donc être patiente, tu t’en sens capable ?

