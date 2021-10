Gladiator 2 verra bien le jour, et on espère que ce sera une meilleure suite que Alien : Covenant

Ridley Scott remet le couvert et prépare une suite à Gladiator, son film aux cinq Oscars. Autant vous le dire, on hésite entre l’excitation et l’exaspération.

Qu’on se le dise, Gladiator demeure l’une des pépites de Ridley Scott, avant qu’il ne parte complètement en cacahuètes en proposant des Prometheus et autres Alien : Covenant à tire larigot, qui n’avaient narrativement aucun sens.

Toutefois, on fonde quelques espoirs sur une remontée en puissance de notre bon Ridley, notamment avec House of Gucci et Le dernier duel, dont les premières images nous font littéralement saliver.

Pour ce qui est de Gladiator 2, en revanche, on hésite encore un peu…

Gladiator 2, le nouveau projet pantagruélique de Ridley Scott

Gladiator de Ridley Scott

Décidément, Ridley Scott ne compte plus quitter les jupons de l’histoire (bien que celle-ci soit passablement maltraitée à chaque fois, au profit du spectacle).

Après Le dernier duel, Kitbag et maintenant Gladiator : le réalisateur d’aujourd’hui 83 ans aime observer le passé.

Il faut dire que Gladiator avait sans doute été l’un de ses plus beaux succès, cumulant des dizaines de nominations dans les festivals du monde entier, et cinq Oscars. Pas dégueu !

Désormais, il compte bien remettre le pied à l’étrier des combats en arène — sitôt qu’il aura bouclé le tournage de Kitbag, avec Joaquin Phoenix.

Eh oui, alors que la rumeur courait depuis 2018, elle est désormais confirmée par Ridley Scott lui même dans un communiqué :

« J’ai déjà lancé l’écriture de Gladiator 2. Donc, quand j’aurai fini mon film sur Napoléon, Gladiator sera prêt à partir en tournage. »

Voilà qui devrait nous amener un Gladiator 2 vers 2024 ou 2025 au plus tard. Autant dire dans très peu de temps.

Cette fois-ci évidemment, pas de Russell Crowe au casting (merci Seigneur, on n’ose plus le regarder dans un film depuis qu’on l’a contemplé en Javert dans Les Misérables), vu sa finalité dans le film originel, mais on pourra suivre l’évolution de son fils prénommé Lucius.

Pour l’heure, c’est tout ce que l’on sait de Gladiator 2, dont Peter Craig (Bloodfather, The Odyssey, Top Gun : Maverick) serait pressenti pour écrire le scénario.

Il est donc encore trop tôt pour réellement lever les yeux au ciel ou vraiment râler quant à cette éventuelle suite de trop ! On aimerait même être follement enthousiaste — et quelque part on l’est un peu, quand on ferme les yeux un instant et qu’on essaie d’oublier les suites ratées des films de Ridley Scott.

Mais quand on a vu Prometheus et Alien : Covenant, on est malheureusement un peu pessimiste sur les capacités du réalisateur à étirer ses concepts.

L’avenir nous donnera peut-être tort. Rien ne nous ferait plus plaisir !

