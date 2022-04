Commandée par la BBC, une série sur le vol de Brink’s-Mat devrait bientôt voir le jour, avec un casting on ne peut plus parfait.

C’est ce que les Anglais appellent « le crime du siècle ».

En 1983, six hommes armés ont réussi à s’introduire dans le dépôt de sécurité de Brink’s-Mat et sont tombés, un peu par hasard, sur un joli butin de lingots d’or et une réserve de diamants, le tout d’une valeur de plus de 26 millions de livres sterling.

Ce qui aurait pu n’être qu’un casse sans dommage s’est transformé en l’un des évènements les plus marquants de l’histoire criminelle britannique et continue de fasciner la population, des années après.

The Gold, le casse de Brink’s-Mat avec son casting parfait

Pour la première fois, la BBC s’empare du sujet et va le traiter dans son intégralité, dans une série composée de six épisodes.

Écrit par Neil Forsyth et réalisé par Aneil Karia, cette histoire dramatique et fascinante sera interprétée par un casting 5 étoiles. Entre Hugh Bonneville et Tom Cullen de Downtown Abbey, Jack Lowden qu’on a pu voir dans le film génial Mary Queen of Scotts ou encore Dominic Cooper de The Preacher, l’excitation est déjà palpable.

Hugh Bonneville dans Downton Abbey

Tommy Bulfin, rédacteur en chef de la BBC, a déclaré :

Le fait que nous ayons réuni une distribution d’ensemble aussi talentueuse et passionnante témoigne de l’interrogation incisive de Neil sur l’un des vols les plus infâmes de l’histoire britannique et des événements remarquables qui se sont déroulés dans son sillage.

Piers Wenger, directeur de BBC Drama ajoute :

« C’est bien plus que l’histoire d’un vol à main armée. Brink’s-Mat a engendré l’une des affaires les plus choquantes, les plus influentes et les plus mystérieuses de l’histoire criminelle britannique. »

En attendant que cette nouvelle série soit disponible, et si vous êtes en manque des acteurs présents dans ce fabuleux casting, vous pourrez retrouver Hugh Bonneville et Tom Cullen au cinéma le 27 avril pour le film Downton Abbey : une nouvelle ère.

Crédit photo image de une : série Downton Abbey