Fais croire à tes potes que tu manges McDo grâce à ce filtre Instagram !

McDo a réouvert une quinzaine de ses restaurants en France.

Sortir de chez soi dans le seul but de manger un Big Mac n’est certes pas recommandé pendant le confinement, et les critiques pleuvent sur les conditions de travail des salariés et le respect des consignes sanitaires, selon un article de France Info.

Un filtre McDo plus vrai que nature pour faire rager tes potes

Bref, je ne suis pas là pour t’inciter à aller au McDo, mais bien pour te parler de ce filtre génial qui imite à la perfection un plateau McDo bien chargé. Frites, nuggets, burgers, tout y est.

J’ai fait cette découverte de première importance grâce à ma merveilleuse collègue Alix et sa story d’elle se dorant la pilule sur son balcon avec un plateau McDo plus vrai que nature ! J’y ai bien cru et, pendant quelques secondes, j’ai eu la haine contre elle et sa volonté manifeste de nous faire saliver.

Mais la story d’Alix n’était ni plus ni moins qu’un filtre !

Pour le télécharger et faire rager tes potes, rends-toi sur l’insta de @patricknx et va sur l’onglet filtres, ou sa story FILTERS.

Moi oklm

Pour plus de stories McDo, je te conseille aussi vivement le filtre Quel McDo es-tu ? de @mcdonaldsfrance. Moi, je suis une boîte de nuggets, ma passion.

Et toi, quel McDo es-tu ?

