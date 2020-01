Pourquoi les meufs devraient faire le 1er pas en matière de drague

Mels a dit : Ah et ça marche aussi pour le mariage. Meuf si t'as envie à mort de l'épouser et que t'attends qu'il te fasse une demande romantique, en fait pourquoi tu le fais pas toi ?! Cliquez pour agrandir...

Je suis totalement d'accord. Sans pouvoir prétendre que je le ferai.Y a sûrement énormément de conditionnement là-dessous, personnellement je me fais encore l'image d'un mariage très traditionnel donc j'ai encore du mal à me projeter.Y a aussi une part d'égo importante je pense. C'est toujours plus valorisant pour soi (encore plus pour une femme, avec l'éducation tout ça) d'être la personne "demandée" et non celle qui demande. Mais je suis d'accord que sur le principe c'est nul, on devrait déconstruire cet "égo féminin" fragile.À la manière de l'égo masculin du gars qui se sent castré dès qu'il croise une femme meilleure que lui. On devrait pas se sentir moins désirables si on décide de prendre les choses en main, le lien de causalité n'existe pas.