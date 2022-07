En pleine chute d’abonnés, Netflix va-t-il tirer un trait sur les réalisateurs inconnus ?

Alors que le nombre d’abonnés de Netflix est en chute libre, Jane Campion craint que la plateforme soit plus « pointilleuse » sur les projets qu’elle finance.

Depuis la sortie de The Power of the Dog en novembre 2021, Netflix aurait perdu 200 000 abonnés, vu son cours de Bourse chuter et aurait été contraint de réduire ses effectifs selon BBC. Dans les colonnes du média, la réalisatrice Jane Campion a exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir des choix de la plateforme.

Adieu aux « personnes sans nom » ?

Netflix regorge de projets réalisés par les cinéastes les plus célèbres du monde, auxquels sont accordées des sommes colossales. Parmi eux, on peut citer The Irish Man de Scorses, Okja de Bong Joon Ho ou encore The Gray Man, le film le plus cher de la plateforme (200 millions de dollars) dont la sortie est prévue le 22 juillet 2022.

Dans un entretien avec la BBC, Jane Campion a ainsi confié sa certitude que Netflix continuerait d’investir dans son travail. « Je ne pense pas que ce serait difficile pour moi si je voulais faire quelque chose parce que j’ai établi une relation et qu’ils sont incroyablement loyaux ». En revanche, la réalisatrice oscarisée a confié ses inquiétudes pour ce qui est des auteurs encore inconnus.

« Je pense qu’ils vont être plus pointilleux sur d’autres projets ou, peut-être, ce qui est triste, c’est de ne plus prendre de risques en misant sur des personnes sans nom. » Jane Campion

Même si l’avenir de la politique de Netflix est encore incertain, Jane Campion a remercié la plateforme, affirmant que « le film n’aurait pas pu être fait sans eux » car ils étaient les seuls « qui étaient prêts à se rapprocher » du budget prévu pour le film.

Crédit de l’image à la Une : © Giordano Rossoni via Unsplash