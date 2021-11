En ce vendredi noir, RED by SFR lance les Black Forfaits : de 100 à 300 Go pour moins de 15€

Si vous êtes sur la ligne de départ pour changer de forfait, le Black Friday est une bonne occasion de sauter le pas. En ce vendredi noir, RED by SFR vous propose les Black Forfaits : des heures d’internet haut débit pour moins de 15 euros par mois.

C’est le grand jour ! La dinde a été dégustée de l’autre côté de l’Atlantique, le Black Friday peut officiellement commencer. Même si de super offres sont déjà disponibles depuis le début de la semaine, ce vendredi vous promet de belles surprises. Mode, beauté, électroménager mais aussi : forfait mobile !

Si dans l’une de vos wishlists est apparu la mention « changer mon forfait parce que mon opérateur fait payer la 4G une blinde, c’est vraiment une honte », RED by SFR a exaucé vos prières. En effet, la vie n’est pas toujours bien faite : on adore Internet mais ça coûte cher. Et honnêtement ça fait un peu chier de mettre beaucoup de thunes pour entretenir une addiction aux réseaux sociaux. (Quoi, c’est que moi ?)

Pour ce vendredi noir RED by SFR vous propose les black forfaits : 100, 200 et même 300 Go pour moins de 15 euros par mois et sans engagement !

Faire le plein de data à petit prix

Pendant le Black Friday RED by SFR vous propose de profiter un maximum d’Internet à très haut débit à prix tout doux. L’opérateur propose trois Black Forfaits différents, des offres plus alléchantes les unes que les autres. On vous explique tout :

L’offre des Black ForfaitS commence avec une enveloppe de 100 Go de data pour dix euros par mois et va jusqu’à 300 Go pour seulement 14 euros. Si malgré cela votre nouvelle série à télécharger vous fait entrer dans l’ère du hors-forfait, pas de panique : pour toutes ces offres vous avez la possibilité de faire une recharge de 50 Go contre dix euros !

Grâce au Black Forfait, vous pouvez profiter de votre smartphone à la maison ou en vacances. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, l’Union européenne et les DOM (hors Mayotte) ; depuis ses destinations RED by SFR vous offre quelques data supplémentaires : 12 Go pour le premier forfait à dix euros et 15 Go pour ceux à douze et quatorze. Petit bonus : ces offres spéciales Black Friday sont sans engagement.

Si vous souhaitez profiter d’Internet pour pas cher et passer au Black Forfait, rien de plus simple : il vous suffira juste de débourser dix euros pendant la souscription pour payer la carte SIM.

Les Black Forfaits RED by SFR en bref

Jusqu’à 300 Go d’internet très haut débit pour moins de 15 euros par mois

Offres sans engagement

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France, l’UE et les DOM

Ces black forfait RED by SFR vous proposent de 100 à 300 Go pour moins de 15 euros par mois. Ces offres sont disponibles dès aujourd’hui et seulement jusqu’au 29 novembre 2021. Alors ne perdez pas de temps si elles vous intéressent !

