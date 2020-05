Adolescente, j’ai passé des heures enfermées dans ma chambre à dévorer les romans de Charlotte et Emily Brontë. J’ai lu, lu, lu et relu Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent sans jamais en être écœurée.

Alors voir la révélation de Sex Education incarner l’une des romancières qui a marqué ma jeunesse, je dis oui !

Emma Mackey sera Emily Brontë dans un biopic

Emma Mackey joue Maeve dans Sex Education, la série didactique phare de Netflix, dont la saison 2 m’a enchantée.

L’actrice franco-britannique aura bientôt son premier rôle principal au cinéma puisqu’elle sera Emily Brontë dans un film intitulé Emily.

Pour la diriger, c’est l’actrice Frances O’connor qui passe derrière la caméra.

Pour l’instant, je n’ai pas beaucoup plus de détails à te partager douce lectrice, si ce n’est que tu pourras retrouver au casting de jeunes et brillants acteurs comme Joe Alwyn, Emily Beecham et Fionn Whitehead.

La sortie du film est pour l’instant prévue à janvier 2021.

Ronge ton frein !

