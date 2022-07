Don’t Worry Darling : la bande-annonce finale du thriller horrifique avec Harry Styles et Florence Pugh

La tension monte d’un cran dans la nouvelle bande-annonce du thriller avec Harry Styles et Florence Pugh.

C’est l’un des projets qui donnent le plus envie cette année. Alors qu’on n’en peut plus d’attendre Don’t Worry Darling (et ses scènes de sexe qui promettent de dépoussiérer les codes), le film s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce.

Une nouvelle bande-annonce qui nous transporte du rêve au cauchemar…

Plus que jamais, les nouvelles images de Don’t Worry Darling annoncent un film à l’esthétique somptueuse, au casting cinq étoiles… et au scénario perturbant. Aux côtés d’Harry Styles et Florence Pugh, on retrouve Chris Pine, ainsi que la réalisatrice du film, Olivia Wilde.

Le début du film semble avoir tout de l’idylle. Jack et Alice filent le parfait amour dans une communauté isolée dans le désert californien, au cœur des années 1950. Le couple participe au mystérieux projet Victory dirigé par Frank, un coach de vie fascinant. Mais peu à peu, le quotidien d’Alice est assailli de moments d’horreur particulièrement anxiogènes…

Quel est le véritable objectif du projet Victory ? Réponse le 21 septembre au cinéma.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

À lire aussi : NOPE : un grand OUI pour le nouveau film de Jordan Peele

Crédit de l’image à la Une : © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.