J’apprends à dessiner en une journée !

En route vers une deuxième journée : aujourd’hui on dessine ! Pendant le confinement je fais 1 vidéo tous les matins à 7h00 sur Big Up !

Faire un strip en une journée, c’est possible ?

Comme tu l’as peut-être vu dans ma vidéo « L’ENNUI » sortie sur Big Up il y a quelques semaines, je me suis mis à dessiner. Ça n’aurait pas été possible sans la précieuse aide de Mélody, (aka @badass.blue) la graphiste de madmoiZelle.com.

Je lui passe donc un énorme Big Up pour son aide et j’en profite pour te partager ce qu’elle m’a appris. Parce qu’on va faire ensemble un strip !

Je vais être sincère : j’ai oublié pendant un instant que je n’ai que très peu d’expérience en dessin. J’ai donc pas mal ramé, néanmoins, là est tout l’intérêt !

Participe pour trouver un nom à ces vidéos quotidiennes !

On a cherché avec l’équipe de madmoiZelle à donner un nom à ce format, mais on n’a pas eu de vrai coup de coeur, alors n’hésite pas à m’envoyer tes idées et je les soumettrai à l’équipe !

N’oublie pas d’aller mettre la cloche sur Big Up pour recevoir la notification lundi à 7h pétante pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite un bon week-end !