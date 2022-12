Des acteurs cisgenres jouant des personnages transgenres ? Une pièce déprogrammée à Paris

À Paris, une pièce, dans laquelle une personne cisgenre interprétait une personne trans a été déprogrammée, créant la polémique. On fait le point sur ce qu’il s’est passé.

Dans la pièce Pour un temps sois peu, une comédienne cisgenre* incarnait un monologue écrit par une femme transgenre. Dans le texte, cette dernière y racontait sa transition de genre. Face à l’indignation suscitée par cette appropriation, le théâtre 13 a décidé d’annuler les représentations du spectacle.

Une pièce ayant suscité l’indignation

À l’origine, ce texte est le fruit du travail d’une dramaturge et femme transgenre, Laurène Marx. En 2015, la comédienne et metteuse en scène Léna Paugam a acheté les droits de ce texte afin de l’adapter dans une pièce de théâtre, confiant le rôle à une comédienne cisgenre, Hélène Rencurel.

Lors des représentations du spectacle à Toulouse, ce dernier a suscité de vives réactions parmi le public. Selon le Figaro, une actrice transgenre aurait déclamé le texte elle-même sur le parvis du théâtre en novembre. Un geste fort pour protester contre cette appropriation. Finalement, c’est à Paris que le spectacle sera déprogrammé sur décision de Lucas Bonnifait, directeur du Théâtre 13. Il explique :

« Je me suis rendu compte que certaines personnes se sentaient invisibilisées par la pièce, note-t-il. Nous l’avons réalisé trop tard, mais il était important pour nous de ne pas créer plus de clivage. »

© Monica Silvestre / pexels

Laurène Marx fait porter la voix des personnes transgenres dans son propre spectacle

Si le cas de Pour un temps sois peu questionne particulièrement, c’est que l’autrice du texte original Laurène Marx a finalement exprimé le souhait d’incarner elle-même son personnage, alors que ce n’était pas le cas dans un premier temps.

Les répétitions du spectacle de Léna Paugam étant en préparation depuis un an, cette dernière a refusé de changer d’actrice, mais a proposé à Laurène Marx de monter sa propre version de la pièce. « C’était important pour elle de le faire aussi, mais elle voyait que notre projet permettait aussi de faire entendre sa voix », explique Léna Paugam. Selon cette dernière, faire jouer une personne transgenre par une personne cisgenre n’est pas problématique :

« Nous entendons et partageons les préoccupations des militants. Cela doit passer par les écoles, qui doivent former des comédiens transgenres. Mais il me semble problématique de dire que parce que l’on n’est pas concerné, on n’a pas le droit d’aborder un sujet. »

Laurène Marx a finalement monté sa propre pièce, jouée au Théâtre de Belleville durant tout le mois de novembre. Sur le site du théâtre, on peut lire que « Pour un temps sois peu est une histoire de femme trans (…} racontée par une personne qui l’a vécu, vraiment vécu. Dans sa chair et dans son amitié. Et pas une énième histoire fantasmée, écrite ou jouée par un ou une non trans. »

*Une personne cisgenre est une personne dont l’identité de genre est conforme au sexe qui lui a été attribué à la naissance

Crédit de l’image à la Une : © monica-silvestre-pexels