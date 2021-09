D’après Daniel Craig, l’agent 007 ne devrait pas être une femme, mais pourquoi ?

Daniel Craig fait ses adieux au personnage de l’agent 007. Alors qu’il doit laisser son costume à quelqu’un d’autre, il précise que, d’après lui, il ne devrait pas aller à une femme. Voilà pourquoi.

Voilà 15 ans que Daniel Craig incarne James Bond.

Autant dire que dans l’imaginaire commun, il est désormais fossilisé dans son costume d’agent spécial, dont il semble à deux doigts de faire péter les coutures sous sa tonne de muscles.

Pourtant, il est temps pour lui de ranger ledit costume au placard, car il l’avait annoncé depuis des années : Mourir peut attendre, qui sortira le 6 octobre, sera son dernier James Bond.

Invité à parler de ses éventuels successeurs et de l’inclusivité au cinéma, l’acteur de 53 ans a expliqué que le rôle de James Bond ne devrait pas aller à une femme.

Pourquoi Daniel Craig ne veut-il pas que James Bond devienne une femme ?

Alors qu’il fait ses adieux à son personnage un peu partout dans la presse, Daniel Craig a été interviewé par le magazine culturel britannique Radio Times sur la potentialité de filer son costume à une femme ou à une personne racisée. Et pourquoi pas, truc de dingue, à UNE FEMME RACISÉE ?

Il faut préciser ici que cette éventualité viendrait bousculer tous les codes préétablis par la licence, puisque historiquement toutes les personnes ayant incarné James Bond sont des hommes. Des hommes blancs.

Et si tous ces acteurs ont des caractéristiques distinctes non-négligeables, le personnage qu’ils interprètent est demeuré le même, à quelques évolutions près, au fil de la saga.

La toile avait donc pris feu, l’année dernière, lorsqu’il a été confirmé que l’actrice Lashana Lynch incarnerait bien l’agent 007 dans le futur opus de la saga James Bond, pendant l’exil de celui-ci. En dépit de ce qui avait était compris par le plus grand nombre, elle ne remplacerait donc pas le personnage de James Bond, mais seulement sa fonction au sein du MI-6 sous le blase 007.

Alors qu’il est donc interrogé sur l’hypothèse de filer sur le long terme le personnage de James Bond à une femme ou à une personne racisée, Daniel Craig a donc répondu :

La réponse à cette question est très évidente … Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle tout aussi bon que James Bond, mais pour une femme ?

Ainsi, d’après l’acteur, les scénaristes devraient créer des rôles plus amples et primordiaux pour les femmes et les personnes racisées.

Un discours progressiste ou archaïque ?

Un discours qui vient contredire celui qu’il tenait encore en 2019, selon lequel toute personne, peu importe son genre et sa couleur, pouvait prétendre à incarner James Bond.

Par ailleurs, l’actrice Lashana Lynch, à l’affiche de Mourir peut attendre, a expliqué quelques jours plus tôt que le rôle pouvait aller à n’importe qui, « même à un enfant de deux ans ».

Ainsi, Daniel Craig, en dépit de ses idées progressistes passées, trouve qu’il serait préférable de conserver la typologie habituelle de James Bond, tout en créant de meilleurs rôles féminins par ailleurs.

Il balaye ainsi d’un revers de la main des œuvres qui sont la preuve qu’un personnage, lorsqu’il est bien écrit, peut résister à un changement de genre, comme, récemment, le Docteur Who, toujours incarné par des hommes avant l’arrivée de Jodie Whittaker.

Il s’agirait de ne pas sous-estimer les scénaristes au profit de principes sans âge, et de les laisser faire évoluer le personnage pour le rendre enfin différent.

Peut-être moins blanc, peut-être moins misogyne, peut-être féminin…

Tout est possible. Sauf d’après Daniel Craig.

Crédit photo : Images tirées du film Mourir peut attendre