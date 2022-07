Dans l’appart de… Clarisse : « j’ai mis plus d’un an à ne plus me tromper de portes »

Entre passion de la déco DIY, joli piano et parquet qui craque.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce huitième épisode, on va visiter la maison de Clarisse, très joliment décorée.

Dans l’appart de… Clarisse

Quel est votre prénom et votre âge ?

Clarisse, et j’ai 36 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis passionnée de Do It Yourself et j’ai la chance de transformer cette passion en travail, grâce à ma propre entreprise : les ateliers Tiny Little Craft, des ateliers créatifs pour tous vos évènements (team buildings, soirées d’entreprise, animation commerciale, programme QVT, EVJF…)

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

J’habite en maison depuis sept ans maintenant ! Dans une petite ville du Val-d’Oise, environ 170 m², deux étages, avec au rez-de-chaussée la cuisine, le salon, la salle à manger, les toilettes et au 1er les trois chambres, une salle de bains, des toilettes, et enfin au 2ᵉ une salle de bain avec baignoire et mon atelier. Le prix d’achat était de 425 000 euros.

C’est une grande grande maison, je crois que j’ai mis plus d’un an à ne plus me tromper de portes et à m’approprier toutes les pièces. Aujourd’hui, on a bien pris nos aises dans ce grand espace !

Vivez-vous seule ?

Non, avec mon amoureux, notre fille de 10 ans et notre chat.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Un cocon paisible et serein qui nous ressemble !

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : La lumière de la maison est magnifique à toute heure de la journée. Le charme de l’ancien ! Cette maison est un vrai coup de cœur, avec son parquet ancien, usé et vieilli, qui grince lorsqu’on marche sur les mauvaises lattes, ses radiateurs en fonte, son atelier au 2ᵉ étage.

On imagine plein d’histoires dans cette maison. Autre point positif : la proximité de la gare. Nous habitons en face. Pour beaucoup de gens, la gare, c’est plutôt négatif, synonyme de bruit et d’insécurité. Mais pour nous, c’est très pratique, car à proximité des transports pour Paris. Très peu de bruit et pas d’insécurité puisque nous sommes dans une petite ville tranquille.

Les points négatifs : il y fait un peu trop froid l’hiver, comme dans toutes les maisons anciennes, mais un gros pull, un bon plaid et un chocolat chaud viennent nous réconforter.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

On a une grosse quantité de déco Do It Yourself à la maison (car j’en crée beaucoup pour mon boulot). Il y a des vases, des bougies décorées, des champignons en béton, des lampes upcyclées.

Ces objets créés pour les besoins de tutoriels pour la presse sont uniques. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs ! Et mon amoureux a également conçu lui-même certains meubles de notre salon, dont nous sommes très fiers. Nous avons aussi hérité des anciens propriétaires une énorme armoire en bois, aussi vieille que notre maison, qu’il est impossible de bouger, mais qui donne un charme fou à notre salon.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Oui, bien sûr, ma cloche de fleurs séchées maison, aussi jolie qu’en magasin, mais faite de mes petites mains !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Dernièrement, deux lampes de chez MADE.COM qu’on adore. Et sinon, notre piano, qui donne vie au salon, mais qui date de quelques années déjà !

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Changer régulièrement la petite déco de place sur les meubles pour avoir l’impression d’un nouvel univers et me donner de l’inspiration, et acheter plusieurs fois dans l’année de grandes brassées d’eucalyptus et de craspedia pour décorer les différents vases de la maison. Voir des végétaux frais apaise l’esprit et me rend sereine.

Quand j’ai le temps, j’adore chiner en brocante et récupérer de belles pièces que je repeins, détourne et réutilise selon mon inspiration.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Certainement notre salon, grand, lumineux et cosy. Je pourrais y passer mes journées, lovée dans le canapé avec un bon bouquin ou en train de jouer à un jeu de société en famille.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

C’est mon amoureux qui joue souvent au piano et qui nous partage de jolies mélodies.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Oui : @clematc qui déniche toujours des marques de qualité avec des produits utiles et astucieux, ou @leblogdartlex pour son univers inimitable et @studiojonesie pour ses graphismes remplie de poésie et de joie de vivre.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Pas de gros projets travaux ou déco, mais avec l’arrivée des beaux jours, j’ai envie de refleurir le jardin et de planter des tomates et des fraises dans les carrés potagers… À suivre !

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Pendant encore quelques années avant de partir peut-être un jour, à l’étranger ou en Corse, vivre au soleil !

Merci à Clarisse pour cette jolie visite !

« Dans l’appart de… » : comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie… Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies. Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

À lire aussi : Dans l’appart de… Vanina : « Ma tête de lit m’a coûté 180 €, j’ai fait un caprice »