Dans l’appart de … Charline : « j’ai une machine à café qui m’a coûté 500 € »

La dolce vita, du café, des affiches de films et des gros matous.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce seizième épisode, on va visiter le superbe appartement de Charline !

Dans l’appart de… Charline

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Charline, j’ai 29 ans et pas mal de cheveux blancs !

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis directrice de salle dans un restaurant étoilé à Turin, en Italie. Je vis là-bas depuis environ une dizaine d’années.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Il se trouve à 5 minutes à pied du centre de Turin, j’évite ainsi le tumulte et la cacophonie du centre-ville tout en ayant tout à portée de mains très facilement et sans devoir prendre les transports en commun ou la voiture.

Mon appartement n’est pas très grand, il doit mesurer plus ou moins une cinquantaine de mètres carrés, mais ayant une mezzanine, je gagne beaucoup d’espace et j’ai presque l’impression de vivre dans un mini-loft. Je suis en location et le loyer est de 400 euros par mois.

Vivez-vous seule ?

Non, je vis avec mon futur mari (il y vivait tout seul avant que je le rejoigne il y a un an) et mes deux chats (qui ont décidé de s’incruster sur quelques photos).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Rocambolesque.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : sans hésiter sa localisation, sa fraîcheur en été et sa mezzanine.

Les points négatifs : toujours sans hésiter, l’obscurité et l’humidité, car il se trouve en rez de cours. Ah et quelques voisins un peu trop « concierges » à notre goût.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Grâce à mon compagnon, vous pourrez trouver sa première planche de surf accrochée au mur ainsi qu’un vélo à pignon fixe que lui a monté son frère de A à Z.

Nous avons aussi une affiche de cinéma originale de Pulp Fiction qui est tout simplement énorme. Ça risque d’être drôle le jour où l’on déménagera. Notre table basse est une vieille malle en bois et en fer trouvée dans la rue et remise en état par son papa.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Comme vous avez pu le remarquer, nous aimons beaucoup accrocher des cadres, des affiches de cinéma, des peintures aux murs. Un dimanche où l’on s’ennuyait, nous avons récupéré des reproductions d’œuvres d’Alphonse Mucha (chaque année ma maman m’offre le calendrier de ce dernier et je les garde précieusement dans un coin) et nous en avons fait un collage qui trône désormais au-dessus de notre lit. Simple, sympa et économique.

Sinon, nous avons construit une petite bibliothèque dans la niche du salon : nous ne savions pas vraiment quoi en faire et je n’avais plus de place où mettre mes livres. Nous avons récupéré des planches en bois, acheté des vis et emprunté une perceuse et le tour était joué. Mon gros matou a décidé qu’il y était à son aise et j’ai dû lui mettre son panier dessous.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Oui, notre machine à café. Nous adorons le café et nous en buvons en quantité astronomique et pour son anniversaire, je lui ai offert un moulin à moudre électrique.

C’était un peu gaspiller la qualité des grains que l’on achetait que de continuer à faire notre café dans la moka italienne, on a donc décidé d’acheter une machine semi-professionnelle à 500 euros. Autant vous dire que nous en prenons soin.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’adore les hiboux, je fais une fixette dessus depuis des années. Vous en trouverez un peu partout chez nous. Sinon, une manie que j’ai développée avec le temps, même du point de vue déco, c’est de ne rien avoir qui attise un peu trop la curiosité de mes chats.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sur le canapé, devant un bon film.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Du rock, un peu de rock et beaucoup de rock.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Pour l’instant, nous essayons de mettre un frein à l’accrochage de tableaux/cadres aux murs. Pour le reste, je pense que nous sommes arrivés à un point où l’appartement nous ressemble et nous plait. Ce n’est plus l’appartement de mon compagnon et donc seulement son style, mais aussi un peu du mien au final. Un bon mélange, je dirais.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Non.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Nous envisageons de déménager l’année prochaine pour devenir propriétaires. Nous avons le grand projet de partir en Toscane pour ouvrir une locanda (chambres à louer genre bed & breakfast + notre restaurant + notre maison).

C’est notre projet de vie, si l’on peut dire, et de ce fait, nous espérons qu’il se réalisera le plus vite possible.

Merci à Charline pour cette jolie visite !

