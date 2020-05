Comment bien vivre le fait d’être « copines de bite »

Clairement, j'aurais 0 soucis à ce qu'une copine couche / soit en relation avec un de mes ex. C'est du passé, j'ai 0 sentiment pour eux, rien à battre. Par contre je pense que j'aurais beaucoup de mal à les voir ensemble simplement parce que je veux plus rien avoir à faire avec mes ex...



Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'en discuter si il s'agit de quelqu'un avec qui tu as eu des enfants par exemple ou même juste avec qui tu as été mariée. Il peut rester des sentiments, il peut y avoir une haine profonde, etc... Et dans tous les cas voir ton ex ramené dans ta vie comme ça par une pote qui se le tape ça peut être dur.

Alors effectivement, personne n'appartient à personne... Mais je trouve qu'il y a quand même une question de respect vis à vis de son / sa pote si on le / la connait bien et qu'on sait que la relation entre les deux est encore compliquée pour x raison.



Je me fais la réflexion par rapport à deux personnes que je connais et qui ont une relation très compliquée avec leur ex (avec qui elles ont eu des gamins) et je trouverai ça vraiment dur qu'une de leur copine se tape leur ex. Je suis pas à leur place donc peut être que j'exagère, peut être qu'elles, elles ne le prendraient pas si mal mais si je m'imagine à leur place je trouverai ça vraiment hard et ça pourrait clairement détruire toute amitié avec cette personne (et avec l'ex si ce n'était pas déjà le cas).



Donc je pense que ça dépend de beaucoup surtout de ta relation avec les deux concernés...