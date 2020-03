Viens me parler de la contraception qui te correspond !

En partenariat avec Bayer (notre Manifeste)

Depuis quelques années, on aborde souvent le sujet de la contraception de façon négative.

Encore trop de femmes sont mal informées, s’aperçoivent tardivement d’effets secondaires qui nuisent à leur santé, d’une efficacité pas en rendez-vous, ne trouvent pas de solution qui leur convient…

Pourtant il existe en tout 14 moyens de contraception, et certaines femmes ont trouvé celui qui leur va comme un gant. Il est important de ne pas oublier de raconter ces histoires, positives, et informatives, et c’est pour cela que je te sollicite aujourd’hui !

Les femmes et la contraception

Toutes les femmes sont différentes et réagissent différemment à chaque méthode de contraception. Certaines sont très sensibles aux hormones de synthèse, d’autres sont allergiques au latex des préservatifs, d’autres ne supportent pas le cuivre du DIU non-hormonal.

Certaines ne veulent plus avoir leurs règles et se tournent vers des contraceptifs qui les stoppent, d’autres tiennent à saigner tous les mois pour être rassurées…

Bref, il existe autant de façon de vivre sa contraception qu’il existe de femmes, et il est important de montrer que trouver une contraception adaptée à son mode de vie, sa physiologie et sa santé est possible !

Peu importe le moyen de contraception qui est le tien : la pilule, le préservatif (féminin ou masculin), le diaphragme, l’implant, l’anneau, le DIU (au cuivre ou hormonal), la patch, la cape cervicale, la stérilisation…

Si tu en es contente, et que tu souhaites parler de ton choix, et de pourquoi c’est le meilleur pour toi, écris-moi !

Parle de la contraception qui te correspond sur madmoiZelle !

Pour envoyer ton témoignage à propos de la contraception qui te correspond, il te suffit de m’écrire à l’adresse mail jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « La contraception qui me correspond ».

Tu as jusqu’au 30 mars inclus pour m’écrire, et il est important que tu n’oublie pas de mentionner ton âge, et si tu souhaites être anonyme ou non si ton témoignage est publié.

Si tu as besoin d’aide pour écrire, voici des questions qui peuvent te servir à organiser tes idées :

Quel âge as-tu ? Souhaites-tu que ton témoignage soit anonyme s’il est publié ?

Raconte-moi ton parcours avec la contraception : à quel âge as-tu utilisé ta première contraception ? Quelle était-elle ? Pourquoi as-tu fait ce choix ?

Est-ce que tu as changé une ou plusieurs fois de contraception dans ta vie ? Pourquoi ? À quels âges ? Comment as tu choisi tes autres méthodes de contraception ?

Ta contraception a-t-elle modifié tes règles ? Si oui, as-tu trouvé cela gênant ?

Aujourd’hui, tu as trouvé la contraception qui te correspond, quelle est-elle ? Pourquoi est-ce que cette contraception est parfaite pour toi ? Par qui ou comment t’a été conseillée cette contraception ?

Au niveau du remboursement et de la prescription de ta contraception, qu’en est-il ?

Est-ce que tu avais des réticences quand tu as commencé à utiliser cette contraception avant d’en être satisfaite ? Si oui, quelles étaient-elles, et d’où te venaient-elles ?

Ces questions sont là à titre indicatif, sens-toi libre d’écrire ton texte à ta sauce !

L’important est que tu ne lésines pas sur les détails, et les anecdotes. Ce sera mon rôle de raccourcir ton texte s’il est trop long, alors ne t’inquiètes surtout pas pour ça !

Et si tu ne te sens pas concernée par cet appel à témoins, partage-le autour de toi pour qu’il touche le plus grand nombre !

Une méthode contraceptive doit être choisie en concertation avec votre professionnel de santé, et n’hésitez pas à lire la notice quand cela est nécessaire.

