Le confinement est officiellement prolongé

Le confinement à cause du coronavirus (Covid-19) n'est pas près de finir : il vient d'être officiellement prolongé.

Survis au confinement à cause du coronavirus (Covid 19)

C’est compliqué à vivre, je le sais, mais c’est essentiel pour faire face à cette pandémie de la façon la plus optimale possible . Alors courage !

Jusqu’au 15 avril… au moins. Le confinement ayant pour but d’aplanir la courbe de la contagion et de désengorger les hôpitaux, il pourra être prolongé autant qu’il le faudra.

🔴 LIVE #coronavirus | Le confinement est renouvelé en France pour 15 jours jusqu'au 15 avril, et pourra être prolongé, annonce Edouard Philippe. https://t.co/odxj8gsVy2

C’est chiant, mais rappelle-toi que c’est pour le bien de tous et toutes !

