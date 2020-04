Lance-toi dans les podcasts en participant au concours « Ton Podcast Pour l’Égalité »

Tu as entre 14 et 18 ans, tu es féministe et tu as envie de te lancer dans les podcasts, mais tu ne sais pas trop par où commencer ?

Alors participe à la géniale initiative « Ton Podcast Pour l’Égalité » !

« Ton Podcast Pour l’Égalité », le concours de podcasts féministes

ONU Femmes France et le Centre Hubertine Auclert se sont associés pour lancer la première édition d’un concours de podcasts.

Ça s’appelle « Ton Podcast Pour l’Égalité », et son objectif est de faire prendre conscience des enjeux liés à l’égalité femmes-hommes à travers un media en plein boom : le podcast.

Il permet de prendre la parole facilement, il fait travailler son discours, organiser ses idées et s’entraîner à la prise de parole, dans un cadre de confiance qui pousse à la réflexion et au débat.

La participation peut être individuelle ou collective, tant que les membres de l’équipe ont entre 14 et 18 ans.

Les participants peuvent être accompagnés par des professionnels, notamment dans les établissements scolaires, Maisons des jeunes, BIJ, PIJ, missions locales…

Voici les trois thèmes que tu peux aborder, et qui feront l’objet de trois prix différents :

« Les droits des femmes dans le temps » pour interroger les combats féministes portés par les femmes dans l’Histoire : quels combats sont encore d’actualité, comment les féministes d’avant se mobilisaient-elles, quels combats ont-elles gagné ?

pour interroger les combats féministes portés par les femmes dans l’Histoire : quels combats sont encore d’actualité, comment les féministes d’avant se mobilisaient-elles, quels combats ont-elles gagné ? « La lutte contre le sexisme » sous toutes ses formes et dans tous les domaines (blagues, insultes, violences, dévalorisation, dans la sphère privée, les médias, la sphère publique…)

sous toutes ses formes et dans tous les domaines (blagues, insultes, violences, dévalorisation, dans la sphère privée, les médias, la sphère publique…) « Les femmes, les hommes et le sport » : les femmes et les hommes sont-ils égaux face au sport ? Les filles et les garçons pratiquent-ils les mêmes sports ? Existe-t-il des sports féminins ou masculins ?

Tu te sens concernée ? Alors lance-toi, seule ou avec tes potes !

Comment participer à « Ton Podcast Pour l’Égalité » ?

Tu peux déjà lire le règlement juste ici, et puis si tu as entre 14 et 18 ans, voici les conditions :

Inscris-toi au concours via ce formulaire avant le 1 er juin

juin Ton projet doit durer entre 3 et 8 minutes

Puis tu l’envoies au format .mp3 jusqu’au 1er juin minuit via WeTransfer ainsi qu’une description à podcast.egalite@gmail.com (maximum 300 mots)

J’ai hâte d’entendre ta participation !

En attendant tu peux recueillir toutes les infos dont tu as besoin ici :

Le site dédié au concours : www.podcastegalite.com

La page Facebook du concours : @tonpodcastpourlegalite

En t’adressant à podcast.egalite@gmail.com

Alors, tu te lances, lectrice ?

