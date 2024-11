Comment bien choisir sa liseuse : le guide pratique pour les amoureux de lecture

Ça y est, vous vous lancez dans l’achat de votre première liseuse numérique, ou vous souhaitez en acquérir une nouvelle. Là, vous vous retrouvez un peu démunie face aux nombreux modèles… On connaît ce sentiment, et c’est pour ça qu’on vous partage nos tips pour faire le meilleur choix parmi les liseuses Kobo by Fnac !

Un poids plume pour un maximum de livres, une autonomie de ouf, une lecture tout en confort grâce à l’encre électronique : ces arguments, vous les connaissez déjà et ils vous ont convaincue ! Par contre, vous ne savez pas trop par où commencer pour choisir le bon modèle de liseuse… On s’est penché sur la gamme Kobo by Fnac pour vous guider vers le spécimen idéal selon vos habitudes de lecture, vos besoins et vos envies.

Pour les baroudeuses

Ce qui compte le plus pour vous, c’est le gain de place que procure la liseuse. Pour l’emporter partout, la glisser dans votre sac à main ou qu’elle pèse le moins possible dans vos bagages de vacances, vous pouvez vous tourner les yeux fermés vers la gamme Kobo Clara.

Niveau format, elle rivalise même avec le livre de poche, grâce à son écran 6 pouces et ses 174 grammes, et peut contenir environ 12 000 titres avec ses 16 Go de stockage. Pas d’inquiétude si vous avez oublié vos lunettes, puisque la taille de police peut s’ajuster, comme sur tous les modèles Kobo by Fnac.

En version noir et blanc, la Kobo Clara BW est à 139,99 € – c’est aussi le plus petit prix de la gamme donc c’est parfait pour se lancer. Et si vous voulez vous faire le petit plaisir de la couleur, la Kobo Clara Colour est à 159,99 €.

Pour les fans de BD et de livres illustrés

Les lectures sur les liseuses numériques n’ont pas à se limiter aux romans. Si vous dévorez des BD, des romans graphiques, ou que vous aimez bouquiner des livres pratiques sur le jardinage ou le tricot (on ne juge pas), vous pourrez aussi les retrouver sur votre Kobo. Eh oui, certains modèles ont une encre électronique couleur qui permet d’apprécier à leur juste valeur ce type d’ouvrages.

On vous recommande avant tout la Kobo Libra Colour. Son écran 7 pouces offre le parfait compromis entre confort de lecture et portabilité, et le Stylet Kobo 2 (non inclus) permet d'annoter directement les quelques 24 000 livres que vous pourrez y stocker grâce à sa capacité de 32 Go (bon chance).

Si vous ne tenez pas plus que ça à griffonner vos bouquins et que vous avez un plus petit budget, on vous conseille la Kobo Clara Colour, à 159,99 €.

Pour les griffonneuses compulsives

Parlons-en justement de cette habitude de griffonner les pages de ses bouquins. Surligner en différentes couleurs, écrire à la main dans la marge, entourer, souligner, et même prendre des notes dans un carnet à côté… Hourra, vous pouvez retrouver toutes ces habitudes qu’on adore avec certaines liseuses numériques ! On vient de vous citer la Kobo Libra Colour, qui vous permet de surligner et annoter avec différentes couleurs, sur vos e-books mais aussi dans des carnets à créer directement sur la liseuse.

Et si vous souhaitez un confort de lecture maximum, il y a aussi deux modèles en noir & blanc qui offrent un grand écran et sont compatibles avec le Stylet Kobo 2 (non inclus). Si tous les deux ont une capacité de stockage de 32 Go, la Kobo Sage (299,99 €) possède un écran de 8 pouces et la Kobo Elipsa 2E (399,99 €), la grande sœur de toutes, monte carrément à 10,3 pouces !

Et, les livres audio dans tout ça ?

Quant aux adeptes des livres audio, toutes les liseuses Kobo bénéficient d’une fonction Bluetooth® qui permet de connecter des écouteurs ou une enceinte. Déso, ce n’est donc pas ce critère qui vous aidera à faire votre choix !

On espère que ce décryptage vous aidera à trouver la liseuse idéale, pour vous ou vos proches (si vous pensez déjà aux cadeaux de Noël, on vous félicite pour l’anticipation !).