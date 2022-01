Cette tendance jean de 2021 se confirme pour 2022, attendez-vous à la voir partout

Alors qu’il avait déjà fait un carton en 2021, voilà que le split pant, alias le jean fendu au niveau des chevilles se retrouve une année de plus au firmament des tendances !

Au-delà du fameux 501 qui reste un indémodable de bien des dressings, certaines formes de jeans vont et viennent en fonction des tendances. Malgré tout, il y en a qui parviennent à conserver une place de choix parmi les allées et venues de la mode… Il semblerait que le jean fendu au niveau des chevilles fasse partie de ces heureux élus que l’année 2022 n’a pas oubliés !

Bleu, noir, gris ou blanc, ce pantalon se décline dans de nombreuses nuances pour pouvoir être associé à nos vêtements du quotidien. Et s’il en existe des version plus ou moins slim, le jean fendu se démocratise plutôt sous sa forme baggy, ultra longue et taille haute, en référence aux années 1990.

Un jean fendu joli mais pas des plus pratiques

Esthétique, le jean fendu l’est. En revanche, on ne peut pas nier son côté casse-gueule (à prendre au sens littéral du terme) !

Très souvent excessivement long, il s’imbibe d’eau les jours de pluie et peut faire trébucher la plus aguerrie d’entre nous. La raison ? Son côté évasé en bas peut en déstabiliser plus d’une…

Pourquoi le jean fendu revient-il en 2022 ?

Le jean fendu ne se cantonne pas qu’à un seul style — c’est sa plus grande qualité. Malléable à souhait, il est capable de s’associer avec une paire de bottines ou de sneakers, pour regagner en confort. On peut également le porter aussi bien avec un teddy coat, ces manteaux doudous effet nounours, qu’avec une grosse doudoune bien chaude ou un bombardier.

Bref, en 2022, plus besoin de se contenter d’un seul style quand on peut les mélanger et s’en amuser. Et le split jean correspond parfaitement à cet état d’esprit. D’ailleurs, si vous avez envie de savoir comment porter le jean fendu sans vous casser la figure, notre cher Anthony vous explique tout !

Nos inspirations 100% jean fendu

Notre sélection split jeans

Jean fendu, Weekday, 60€

Jean droit et fendu, Missguided Petite, 31,99€

Jean fendu slim, Mango, 49,99€

Jean fendu gris, Tally Weijl, 35,99€

Crédits de l’image de une : @marvaldel, @imhannahwhiting.