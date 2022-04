Cette grand-mère demande à être payée pour baby-sitter son petit-fils : « je ne suis pas une garderie ! »

Les grands-parents sont-ils « obligés » de faire du baby-sitting gratuitement pour leurs petits-enfants ? Attention, ceci est un coup de pied dans une porte ouverte.

Reddit, et tout particulièrement sa section « suis-je un connard » est une source inépuisable d’inspiration. Le principe est simple : un utilisateur demande aux autres si le comportement qu’il a eu dans une situation précise est dégueu, ou pas. Les internautes lui répondent et débattent entre eux, et nous on sort les pop-corn.

Cette fois-ci, l’histoire qui a retenu notre attention concerne une grand-mère, qui a demandé à être payée pour les heures de baby-sitting qu’elle effectue avec son petit-fils d’un an.

Une grand-mère demande une rémunération pour garder son petit-fils

Quand on est parent, trouver un mode de garde n’est pas chose aisée et bosser tout en gardant ses mômes est presque impossible. Quand on a la chance d’avoir ses parents qui vivent près de chez soi, se tourner vers eux pour leur demander de garder sa progéniture est un fait assez commun et beaucoup acceptent de le faire sans chipoter.

Mais pour d’autres, ce n’est pas si simple. Dans ce post sur Reddit, une grand-mère explique avoir accepté de garder son petit-fils, mais seulement en échange d’une rémunération.

Elle explique que sa fille travaille cinq jours par semaine, de 7h30 à 15h, et qu’elle lui a demandé de garder son fils deux à trois jours, en alternance avec les jours de garde des parents de son conjoint.

La grand-mère accepte avec plaisir, elle dit être « disponible pour passer du temps avec [son] petit-fils », mais demande à être payée 12 dollars de l’heure, soit un peu plus de 10 euros.

Sa fille accepte la rémunération, comprenant son besoin d’être payée pour un travail, mais demande à baisser le prix, pour une somme atteignant les un peu plus de 8 euros de l’heure, ce que la grand-mère estime être insuffisant.

Sur Reddit, elle explique :

« Elle a compris mon besoin d’être rémunérée, mais elle m’a rétorqué qu’elle ne pouvait pas payer plus de 10 dollars de l’heure même si elle a un salaire de 22 dollars par heure. Je ne suis pas une garderie, j’ai ma propre vie, je travaille pour moi-même et je pense qu’elle devrait comprendre que je perdrais du temps de travail si je gardais son bébé, donc si je dois renoncer à ce temps, alors j’ai besoin d’argent pour compenser ce que je ne gagnerais pas à mon travail. »

Les internautes, dans les commentaires du post sur Reddit, sont partagés. Certains sont d’accord avec l’idée que la grand-mère soit rémunérée, après tout, tout travail mérite salaire, mais d’autres pointent du doigt le salaire trop élevé :

« Vous demandez plus des 2/3 de l’argent qu’elle gagne avant impôts. De toute évidence, elle ne peut pas se le permettre. Pour clarifier, le problème n’est pas que vous demandiez une compensation, mais il est clair que vous ne voulez pas réellement faire cela et au lieu de le dire carrément, vous demandez plutôt un montant scandaleux (pour ce que votre fille gagne). »

Pour revenir à la question du prix, que certains ont pu juger trop élevé, la grand-mère explique que si elle prend en charge la garde de son petit-fils, elle devra perdre ses propres revenus. Devrait-elle baisser ses tarifs, au risque de ne plus pouvoir subvenir correctement à ses besoins ? Le fait d’être de la même famille justifie-t-il un prix au rabais, au détriment de sa qualité de vie ?

Ce commentaire pointe du doigt une véritable interrogation : les grands-parents sont-ils « obligés » de garder leurs petits-enfants, même s’ils n’en ont pas envie ? Pourquoi devraient- l’être ? Si la liberté du choix de ne pas avoir d’enfant commence (trop doucement) à être entendue, qu’en est-il des grands-parents qui ne veulent pas devenir les baby-sitters de leurs petits-enfants ?

Ils sont dans leur droit et devaient pouvoir tricoter tranquille ou faire tout autre activités (ou boulots) s’ils le souhaitent plutôt que de garder des mioches, même ceux de leurs propres enfants.

Si vous souhaitez vous pencher davantage sur la question, nous vous conseillons cet article sur Slate, qui parle de l’exigence de disponibilité des grands-parents et de la « grand-parentalité intensive ».

Crédit photo image de une : Kampus Production / Pexels