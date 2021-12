Cet aspirateur-robot va faire le ménage pour vous et il est à -28%

Que vous soyez une vraie fée du logis ou totalement allergique au ménage, l’aspirateur-robot va venir changer vos sessions nettoyage en travaillant à votre place !

On l’a déjà dit, constaté : passer l’aspirateur fait partie des petites obligations de la vie qu’on enverrait bien voir ailleurs si on y est. Parce que oui, ÉVIDEMMENT, on envie d’autre chose le dimanche aprem que de déplacer des meubles et de se baisser à s’en tordre la colonne vertébrale pour attraper le moindre mouton de poussière !

Exit les lumbago et les heures de ménage qui finissent sur le canapé avec une migraine provoqué par le bruit : l’aspirateur-robot, c’est l’alternative qui va vous brancher. Rond et plat, il dépoussière la maison à votre place en se faufilant partout ! Efficace, il s’adapte à tous les sols — parquet, lino ou carrelage, le rendu sera tout aussi clean qu’avec un aspi classique sans avoir à vous fatiguer.

Darty vous propose de rester les pieds en éventail en vous offrant -28% sur l’aspirateur autonome iRobot Roomba 976.

Découvrez l’aspirateur iRobot Roomba 976 à 359,98€ au lieu de 499,99€ sur le site de Darty

Des journées ménages moins longues

Un rêve est devenu réalité. Plus besoin de tenter une triche à pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui passe l’aspi cette semaine, le iRobot Roomba s’occupe de tout ! On peut enfin dire adieu aux heures passées à aspirer les poils et cheveux qui établissent domicile dans le tapis du salon.

Cet aspirateur nettoie votre intérieur grâce à un système en trois étapes qui utilise deux extracteurs en caoutchouc et une brosse multisurfaces pour les murs et les angles. Il se déplace en ligne droite pour être de ne pas laisser même une miette. De plus, il aspire efficacement les poils d’animaux et capture jusqu’à 99% des allergènes.

Il fonctionne au maximum pendant 75 minutes en continu. Et pas d’inquiétude : sachant quand il a besoin de se recharger, il retournera tout seul comme un grand à sa base de chargement puis reprendra son nettoyage là où il s’était arrêté !

Cet aspirateur autonome est très simple d’utilisation. Il suffit de télécharger l’application iRobot Home pour programmer votre nettoyage à tout moment, peu importe où vous êtes. Vous pouvez personnaliser vos préférences, consulter les rapports Clean Map pour voir ce qui a été nettoyé et ce qu’il reste et y trouver des conseils pour optimiser vos sessions ménage (si c’est votre kif).

Le iRobot Roomba est doté d’une fonction pour nous signaler que son bac est plein et ses capteurs de vide le protègent des chutes dangereuses — dans les escaliers par exemple.

Son format fait qu’il peut nettoyer même sous les canapés et dans les moindres petits coins sans problèmes. Il possède des capteurs pour éviter les objets, cependant il faut quand même et éviter de laisser traîner trop de choses, sinon il risque de s’emmêler les brosses !

L’aspirateur iRobot Roomba 976 en bref

Deux extracteurs de caoutchouc et une brosse multisurfaces pour s’adapter a tous les sols

75 minutes d’autonomie en continu, retourne lui-même à sa base de chargement

Simple d’utilisation grâce à l’application qui permet de programmer ses sessions de nettoyage

Équipé de capteurs pour éviter les pieds d’une chaise ou de tomber dans les escaliers.

L’aspirateur iRobot Roomba 976 est à -28% chez Darty

Darty vous propose -28% sur l’aspirateur iRobot Roomba 976. Il est disponible dès aujourd’hui pour 359,98€ au lieu de 499,99€.

Découvrez l’aspirateur iRobot Roomba 976 à 359,98€ au lieu de 499,99€ sur le site de Darty