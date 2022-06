Ces gigoteuses légères sont parfaites pour l’été (et certaines sont même soldées)

Avec les températures qui grimpent, on abandonne la gigoteuse bien chaude et on passe aux plus légères, histoire de laisser les cuissots du bébé respirer un peu.

Vous le savez sûrement : un bébé ne doit pas dormir avec une couverture, mais avec une gigoteuse (ou turbulette, chacun son église hein), jusqu’à ses 18 mois environ.

Une gigoteuse, c’est une espèce de sac de couchage spécialement adapté aux bébés, qui leur permet de ne pas avoir froid pendant la nuit, tout en leur évitant de s’enrouler dedans et de s’étouffer. L’utilisation d’une gigoteuse fait partie des recommandations pour éviter la MSN, la mort subite du nourrisson.

Choisir sa gigoteuse en fonction du TOG

Selon la température de la pièce, on adapte la tenue de l’héritier, avec plus ou moins de couches de fringues et la gigoteuse, en fonction de l’indice de chaleur, autrement appelé le TOG.

Le TOG permet de déterminer la résistance thermique de la gigoteuse, et d’adapter la tenue de l’enfant.

Voici un tableau bien expliqué trouvé sur le site de puériculture Verbaudet, qui pourra vous permettre de vous y retrouver :

Bien sûr, pendant les chaleurs caniculaires où la température de la chambre est plus chaude qu’ — non, j’allais faire une blague de cul, mais je vais me retenir — un four, on laisse carrément tomber l’idée de la gigoteuse et on laisse les cuissots potelés à l’air libre.

Maintenant que vous savez tout ça, voici une petite sélection de gigoteuses légères, qui seront parfaites pour la saison à venir.

Sélection de gigoteuses d’été légères

La gigoteuse 4 Saisons Grobag de Tommee Tippee utilisable toute l’année grâce à sa couche isolante amovible. Bien pratique quand on ne veut pas acheter plusieurs modèles pour s’adapter à de la température de la pièce !

Gigoteuse 4 Saisons Grobag Tommee Tippee – 54,99€

Gigoteuse en jersey Kiabi, indice de chaleur TOG 2, avec une ouverture pressions aux épaules.

Gigoteuse en jersey Kiabi – EN SOLDES – 6€ au lieu de 20€

Gigoteuse légère en coton de la marque Kiabi, TOG 0.5 pour une pièce dont la température est de 24 à 27 degrés, en 100% coton.

Gigoteuse légère en coton – Kiabi – 17€

Gigoteuse d’été en gaze de coton de la marque Petit Beguin, se ferme du haut vers le bas pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité de la norme NF EN 16781.

Gigoteuse d’été en gaze de coton – Petit Beguin – EN SOLDES – 22,39 € 27,99 €

Gigoteuse légère en coton de la marque Petit Bateau, TOG 0,6 (température de la chambre entre 24°C et 27°C).

Gigoteuse d’été Petit Bateau – 40 €

Gigoteuse légère en coton bio de la marque Nobodinoz, fabriquée entièrement en double gaze de coton, TOG 1.

Gigoteuse légère en coton bio New Dreamy – Nobodinoz – 46€

Gigoteuse légère de la marque Aden + Anais, 100 % viscose de bambou, TOG 1.

Gigoteuse légère Jungle Blanc – disponible sur Smallable – 43 €

Gigoteuse légère Dreamy en coton bio de la marque Nobodinoz, double gaze de coton, fermeture par des liens et un zip, certification OEKO-TEX®.

Gigoteuse légère Nobodinoz dispo chez Smallable – 39 €

Gigoteuse Jungle Jam en coton, constituée de quatre épaisseurs de mousseline respirante, 100% Coton, TOG 1,5.

Gigoteuse légère Aden + Anaïs sur Smallable – EN SOLDES – 38,50 € 55,00 €

À lire aussi : On a testé 7 box mensuelles d’activités pour les enfants