Ce gros chat inspire les artistes du monde entier et c’est franchement mérité

Tout est parti d’un appel sur Twitter. Un certain Alex a livré son chat en pâture… ou plutôt en modèle idéal de dessin ! Et le succès ne s’est pas fait attendre.

Tout a commencé le 7 décembre, lorsque le propriétaire d’un gros chat noir et blanc a posté une photo de lui sur Twitter en légendant :

« Nom d’un chien ! Qui veut le dessiner ? Des magnifiques couleurs pour un entraînement »

beast. who wants to draw this, great color study i say pic.twitter.com/UzZAfXq3wn — alex (COMMS CLOSED) (@alexbeeeza) December 7, 2021

Les réactions ne se sont pas fait attendre ! Et les talents ont commencé à se déployer en commentaires. On peut voir un peu tous les styles, du plus conceptuel au plus réaliste, en passant par de la bande dessinée en noir et blanc.

On ne connaît toujours pas le nom de ce gros matou mais on apprécie le physique avantageux et le talent de pose.

Les meilleurs dessins inspirés de ce gros chat

On vous a fait une petite sélection des œuvres, dont la totalité est à aller retrouver sur Twitter :

okay i had to stop at the collar bc i tiwed pic.twitter.com/gr6pizsyxy — mr. hansen (@humongousfish) December 9, 2021

idk y its a gif pic.twitter.com/dXkUKbN5nX — rhy (@wreckerlover69) December 8, 2021

THIS IS A GREAT PHOTO I HAD TO pic.twitter.com/VkDqCgV55S — mspaint baby (@soldierdemo) December 9, 2021

A fun color study indeed pic.twitter.com/BqXx3zQk6t — j i m e o w (@artjimeow) December 9, 2021

Si ce chat vous inspire, à vos stylos, pinceaux ou feutres ! Vous pouvez aussi proposer vos animaux pour donner de la matière aux artistes en herbe ou confirmés… Rien n’est plus beau qu’une tête de chat, rien !

