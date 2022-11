Ce baume visage et corps est noté 100/100 sur Yuka et vous accompagnera tout l’hiver

Composé d’un seul et unique ingrédient, ce baume doudou s’applique partout où la peau en a besoin. Et il est très bien noté sur l’appli Yuka !

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, l’application Yuka fait régulièrement parler d’elle depuis son lancement en 2015. Pensée pour guider les consommateurs dans leurs achats de denrées alimentaires et de produits d’hygiène et de beauté, elle propose de décrypter les étiquettes et d’analyser l’impact des recettes et formules sur la santé.

Décriée pour son manque de rigueur scientifique par de nombreux professionnels des industries agro-alimentaires et cosmétiques, cette appli reste néanmoins utilisée quotidiennement par plusieurs millions de personnes qui s’en remettent au bon vouloir de son algorithme pour faire leur choix, en magasin comme sur internet.

Une fois scanné, chaque produit reçoit une note sur 100 et un code couleur. Et heureusement pour les fans de Yuka, l’application ne distribue pas que des mauvais points, et de nombreux produits réussissent à obtenir de bonnes notes, notamment dans le domaine des cosmétiques. C’est le cas de ce baume réparateur pour la peau qui ne contient qu’un seul ingrédient.

Baume multiusage 101 de Lanolips, un produit SOS pour la peau sensibilisée

La marque d’origine australienne Lanolips est spécialisée dans la production de soins pour la peau à base de lanoline, une cire 100% naturelle présente dans la laine de mouton que l’entreprise récupère chez des producteurs australiens et qui est garantie sans aucune cruauté animale (ndlr, ça ne fait pas pour autant d’elle un produit vegan, car elle reste de provenance ovine).

Pourquoi la lanoline ? Car cette graisse contient de nombreux lipides semblables à ceux de l’épiderme humain, ce qui lui permet d’agir tel un pansement naturel pour hydrater la peau, limiter la perte insensible en eau et réparer la barrière cutanée. Son innocuité est telle qu’on l’utilise dans les maternités pour soulager les crevasses des mères allaitantes, ainsi que dans les hôpitaux pour soigner les brûlures.

Superbaume à usages multiples 101 Ointment — Lanolips — 16€ pour 15 g

Le baume à usages multiples 101 Ointment de Lanolips est composé à 100 % de lanoline ultra-purifiée et ne contient aucun parfum. Un produit qui risque de s’avérer utile cet hiver, pour réparer les lèvres gercées, assouplir les cuticules craquelées et apaiser les zones d’irritation et de sécheresse du visage et du corps.

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels