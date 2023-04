Cannes 2023 : la quinzaine des cinéastes dévoile sa sélection, avec du Michel Gondry et des films des quatre coins du monde

La liste officielle des films sélectionnés de la Quinzaine des cinéastes a été dévoilée ce mardi.

Après la sélection officielle du festival de Cannes, les sélections parallèles. Ce mardi 18 avril, la liste des films de la Quinzaine des Cinéastes a été dévoilée. Autrefois appelée Quinzaine des réalisateurs, cette liste non compétitive a été rebaptisée par un désir de langage plus inclusif.

Au total, ce sont 19 longs-métrages sélectionnés, dont 32% d’entre eux sont réalisés par des femmes et dix courts-métrages.

Des films des quatre coins du monde

Parmi les films sélectionnés, Le Procès Goldman de Cédric Kahn, sur l’activiste d’extrême gauche dans les années 1970 fera l’ouverture, tandis que le Sud-Coréen Hong Sang-soo, habitué des grands festivals, est sélectionné en clôture Woo-ru-ui-ha-ru.

On y trouve également quelques noms (très) connus. Le Français Michel Gondry (derrière Eternal Sunshine of a Spotless Mind, présentera Le livre des solutions, une « comédie autour du processus créatif (…) d’un cinéaste maniacodépressif », avec Pierre Niney et Blanche Gardin, a annoncé le délégué général de la Quinzaine, Julien Rejl.

L’essentiel de la sélection est centrée sur les découvertes, notamment avec Agra de Kanu Behl, film indien sur la répression de la sexualité, Grace d’Ilya Povolotsky, road-movie russe « totalement indépendant » tourné en 2021 ou encore Mambar Pierrette de Rosine Mbakam, long-métrage belgo-camerounais « entre fiction et documentaire » sur le parcours d’une « mère-courage ».

Les films de la Quinzaine des cinéastes 16 au 27 mai

Les longs-métrages

Manoel de Oliveira – Vale abraão

Cédric Kahn – Le Procès Goldman

Kanu Behl – Agra

Claude Schmitz – L’Autre Laurens

Thien An Pham – Bên Trong vo Ken Vàng

Elene Naveriani – Blackbird Blackbird Blackberry

Ilya Povolotsky – Grace

Bertrand Mandoci – Conann

Elena Martín Gimeno – Creatura

Faouzi Bensaïdi – Déserts

Zarrar Kahn – In Flames

Filipa Reis & João Miller Guerra – Légua

Michel Gondry – Le livre des solutions

Rosine Mbakam – Mambar Pierrette

Weston Razooli – Riddle of Fire

Joanna Arnow – The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Sean Price Williams – The Sweet east

Pierre Creton – Un prince

Zihan Geng – Xiao Bai Chuan

Hong Sang-soo – Woo-Ri-Ui-Ha-Ru

Les courts-métrages

Mouloud Aït Liotna – AXXAM YAṚƔA, MAQAṚ ANSAḤMU

Clément Pérot – Dans la tête un orage

Francesco Sossai – Il Compleanno Di Enrico

Julia Kowalski – J’ai vu le visage du diable

Rachel Walden – Lemon Tree

Lucas Malbrun – Margarethe 89

Maryam Tafakory – Mast-Del

Atsushi Hirai – Oyo

Faris Alrjoob – The Red sea makes me wanna cry

Yue Pan – Xia Ri Fu Ben