Léna Situation sera l’animatrice de son podcast hebdomadaire « canapé six places », diffusé dès le 20 octobre sur Spotify.

Les chiens aboient, la caravane passe. La vague de harcèlement et de haine ayant déferlé sur Léna Situations n’a pas diminué les ambitions et la polyvalence de l’influenceuse. Pour notre plus grande joie, la créatrice de contenu s’empare d’un nouveau format : le podcast.

Lena x Spotify

C’est une excellente nouvelle pour les 6,4 millions de personnes composant sa communauté (Léna Mahfouf cumule 2,4 millions d’abonnés sur YouTube et près de 4 millions sur Instagram). Dans un dossier de presse publié le 20 septembre, Spotify a annoncé le lancement du tout premier podcast de l’influenceuse, intitulé « Canapé six places ».

Léna Mahfouf sera animatrice mais également coproductrice du podcast aux côtés de la plateforme. Les épisodes de « Canapé six places » auront une durée de 30 à 45 minutes et sortiront chaque semaine à partir du 20 octobre.

Il s’agira d’un talk avec ou sans invités. Dans son dossier de presse, Spotify annonce « des entretiens fleuves » dans lesquels Léna présentera « des parcours de vie et des confidences » inédites. Il révèle aussi que l’on pourra découvrir de « nouvelles facettes de l’univers » de l’influenceuse. Certains épisodes seront également filmés et diffusés sur Spotify !

